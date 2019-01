Neste år kan hun bli Norges fremste næringslivsleder

For andre gang deltar finansdirektør i DNB Kjerstin Braathen på World Econoic Forum i Davos.

Mange spår hun kan bli den neste som tar over sjefsstolen i Norges største bank, når konsernsjef Rune Bjerke med tiden går av. Da vil Braathen i så fall bli en av Norges mektigste kvinner.

Hun kan bli den første kvinnen som tar steget helt til topps i et av de virkelig store børsnoterte selskapene i Norge.

Selv mener hun at det er en utfordring at arbeidet med å få kvinner helt til toppen i norsk næringsliv går for sakte.

– For mange er årene man får barn og stifter familie viktige. I de situasjonene må bedriftene bli flinkere til å dra kvinnene oppover. Man må tenke strategisk og jobbe systematisk over tid for å til et riktig grunnlag som gir mangfold på toppen, sier hun til NRK.

Få kvinnelige toppledere

I 2017 uttrykte investor og hotelleier Petter Stordalen at arbeidet med å få kvinner i toppstillinger går for sent i Norge.

Da hadde 7,5 prosent av de 200 største selskapene i Norge kvinnelig toppsjef, ifølge Institutt for samfunnsforskning som lager Core Topplederbarometer.

Da norske toppledere i år 2000 ble spurt om hvorfor så mange av kollegaene deres var kvinner, svarte de fleste at det skyldtes kvinnene selv.

17 år senere svarte 75 prosent at en viktig forklaring på mannsdominansen er at for mye rekruttering skjer gjennom uformelle nettverk.

Skipsreder Elisabeth Grieg sa i fjor at den neste topplederen i Norges største børsnoterte selskap bør være en kvinne.

Hun mener staten har makt til å påvirke valg av styremedlemmer, som igjen ansetter toppledere. En makt som kan brukes til å få flere kvinner i lederstillinger.

I en undersøkelse NRK hadde i fjor, kom det frem at 60 prosent av kvinnene som ble spurt ønsket å være mest mulig hjemme med familien.

Ikke så krevende som man skulle tro

Kjerstin Braathen har selv tre barn, og mener det er fullt mulig å klare både familie og barn:

– Det er kjempespennende å få nye jobber og utfordringer. Vi snakker mer om hvor slitsomt og vanskelig det er, enn hvor givende det er. Det er ikke så krevende som man skulle tro, sier Braathen.

Finansdirektør Kjerstin Braathen i DNB råder unge kvinner til å si ja når muligheten byr seg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun er sjelden hjemme til middag i hverdagene:

– Jeg er glad i å jobbe, men jeg er også opptatt av å ha en balanse som fungerer. Jeg prioriterer barna mer i helgene, sier hun.

– Si ja!

Hva er ditt beste råd til kvinner som vil ta seg opp og frem?

– Det er et veldig enkelt råd. Det er å være åpen for muligheter og si ja. Det er ikke alltid at de kommer på det tidspunktet det passer eller når du føler du er klar. Men kast deg ut i det og si ja, avslutter hun.

