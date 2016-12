Nektet å svare på spørsmål: – En pinlig påminner om en dårlig dag på jobben

– Du får ikke lov til å gjøre det du driver med nå. Du må svare på noen spørsmål.

Programleder Fredrik Solvang måtte ta den strenge tonen da arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg unngikk å svare på spørsmål om stortingspolitikernes etterlønn i i Dagsnytt 18 på tirsdag.

Se klipp fra debatten øverst i saken.

I et intervju med Ukeslutt lørdag innrømmer Solberg at han «tok en for laget» under debatten.



– Pulsen gikk veldig opp og jeg tenkt mest på å beholde roen, men det klarte jeg ikke helt, sier en lattermild Solberg.

Snuoperasjon

Det hele begynte mandag med at Arbeiderpartiet, Sp, KrF, V og Frp på Stortinget ville gi seg selv en julepresang av de sjeldne.

Tidligere stortingsrepresentanter skulle ha mulighet for å få to års etterlønn dersom de ikke fant jobb etter å ha sittet på Stortinget

Men under ett døgn etter partiene sikret flertall på Stortinget snudde partiene trill rundt.

​Forslaget og helomvendingen fikk mye oppmerksomhet i media og Aps utsendte, stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, kalte forslaget et «arbeidsuhell», men styrte konsekvent unna spørsmål om når de oppdaget det.

En dårlig dag på jobben

Selv syns Solberg det er pinlig å se klippet fra Dagsnytt 18, som har blitt sett av nesten 800 000 på Facebook.

– Jeg var sendt for å svare på Arbeiderpartiets snuoperasjon og det var en debatt vi visste vi ikke kom til å vinne. Men det er viktig at politikere svarer for seg når de gjør feil, sier Solberg.

At han unngikk å svare på spørsmålene er han ikke enig i.

– Jeg prøvde å svare på spørsmålene, men det var ikke en lett sak og derfor ingen lette svar, forklarer Solberg.

En knapp uke etter opptredenen i Dagsnytt 18 sier Solberg til Ukeslutt at klippet først og fremst er en pinlig påminner om en dårlig dag på jobb.