Nekter å offentliggjøre abortvurdering

– Når Stortinget spør, må Stortinget få svar, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, til NRK.

Arbeiderpartiet har reagert kraftig på at Høyre tidligere i høst åpnet for endringer i abortloven dersom KrF valgte å gå inn i dagens regjering. I et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) ville Kjerkol ha svar på om embetsverket ble trukket inn i kampen om KrFs gunst.

Torsdag kom svaret.

Der gjentar Høie at det ikke er «et pågående lovarbeid i regjeringen for å endre abortloven». Han bekrefter samtidig at han i forbindelse med KrFs veivalg ba om:

Vurdering av hva som kreves for å foreslå et forbud mot fosterreduksjon.

Vurdering knyttet til å fjerne det elementet i abortloven § 2 tredje ledd «som noen opplever som diskriminerende».

Nettopp forbud mot tvillingabort og fjerning av paragraf 2 c (se faktaboks) er sentralt i det KrF kaller kampen mot «sorteringssamfunnet».

Brukte embetsverket

Til VG sier Høie at han instruerte embetsverket om å se på eventuelle lovendringer uken etter at KrF-leder Knut Arild Hareide 28. september sjokkerte Høyre med å gå inn for regjeringssamarbeid med venstresiden.

HELSEPOLITIKER: Ingvild Kjerkol (Ap) mener regjeringen ikke har spilt med åpne kort i denne saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Samme avis har tidligere avslørt at nestlederne i KrF, som begge gikk inn for samarbeid med dagens regjering, holdt et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og nestlederne Bent Høie og Jan Tore Sanner 11. oktober.

Der var endringer i abortloven et viktig tema.

Allerede før møtet fant sted hadde altså Høie bedt fagfolkene i sitt departement se på endringer i den 40 år gamle loven om svangerskapsavbrudd.

Ifølge Høie var konklusjonen at det må lovendring til dersom dagens tolkning av loven skal endres.

Nektes innsyn

NRK har bedt om innsyn i disse vurderingene. Det får vi ikke. Avslaget begrunnes slik:

«Begjæringen avslås med hjemmel i offentlighetsloven § 14 første ledd. Etter offentlighetsloven § 14 første ledd kan et organ gjøre unntak fra innsyn for dokument som organet har utarbeidet for sin interne saksforberedelse. Departementet har vurdert merinnsyn, men kommet til at innsyn ikke innvilges av hensyn til fremtidige forsvarlige interne avgjørelsesprosesser».

– Jeg synes det er overraskende. Når Høie kan redegjøre for konklusjonen, bør det være en enkel sak å offentliggjøre hvilke vurderinger som er gjort, sier Kjerkol.

– Vi forventer at når han kommer til Stortinget 5. desember, må han redegjøre for det arbeidet han har bedt sine embetsfolk utføre. Han har nå bekreftet at det er direkte koblet til KrFs prosess, sier hun.

Høie må møte i Stortinget onsdag fordi Arbeiderpartiets Elise Bjørnebekk-Waagen har kommet med en interpellasjon om endringer i abortloven.

På Stortingets nettsider kan du lese hva Høie må svare på

En interpellasjon er en omfattende form for spørsmål til regjeringen, der statsråden møter til debatt.

Høie skriver i en kommentar til NRK at Stortinget vil få svar på interpellasjonen på vanlig måte. På spørsmål om hvorfor departementet har avslått NRKs innsynsbegjæring «av hensyn til fremtidige forsvarlige interne avgjørelsesprosesser», svarer helseministeren:

– Regjeringen ønsker i all hovedsak å praktisere meroffentlighet fordi vi ønsker å være åpne om vårt arbeid. Samtidig må en statsråd kunne be embetsverket om råd og innspill i løpende debatter og saker, uten at mediene skal ha rett på innsyn i alle interne dokumenter.