Nektar å skrive under pensjonistoppgjeret

Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 96.883 kroner ti 99.858 kroner frå 1. mai 2019, ein auke på 3,07 prosent. Gjennomsnittleg grunnbeløp får ein auke på 3,2 prosent, opplyser ministeren.

Alderspensjonar under utbetaling får ein auke i pensjonen på 2,3 prosent frå 1. mai, medan den årlege auken blir 3,2 prosent.

Nektar å skrive under

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Paal Wergeland / NRK

Leiar i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, seier at dei nektar å skrive under dette oppgjeret. I staden varslar han demonstrasjon framfor Stortinget.

– Eg er glad for at det ser ut til at alderspensjonistane får ein god auke i pensjonane. Slik det ser ut, blir den årlege auken i pensjonane høgare enn prisveksten. Minstepensjonistane, dei med pensjon over minstepensjon og dei uføre, får reallønnsauke, seier Anniken Hauglie i ein kommentar.

Jan Davidsen meiner auken vil bli eten opp av prisveksten. Han fryktar at 2019 blir femte året på rad utan reallønnsvekst for pensjonane. Det er ikkje haldbart, meiner han.

– No byrjar dette glaset å bli fullt. Det er heilt greitt at ein gong der framme vil pensjonistane også få ei betring i kjøpekrafta, men no har vi vore utan vekst i fem år, seier han.

Reallønnsnedgang

2018 var det fjerde året på rad med svekt kjøpekraft for dei fleste pensjonistane. Grunnbeløpet i folketrygda auka berre med 3,47 prosent, noko som i snitt gav ei reallønnsnedgang på 0,2 prosent. Årsaka til at pensjonistane har sakka akterut, er regelen som vart innført i samband med pensjonsreforma i 2011.

Reforma seier at pensjonen skal regulerast i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng.

– I snitt har pensjonistane tapt 30.000 kroner på denne typen reguleringsform. No ventar vi at Stortinget grip inn. Vi vil aksjonere framfor Stortinget 6. juni for å markere misnøya vår med dette oppgjeret, seier Jan Davidsen til NTB.