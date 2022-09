Nekrolog: Dronningen som aldri skulle bli dronning

Så lenge var Elizabeth II dronning av Storbritannia at de færreste husker noen annen britisk monark enn nettopp henne. I februar 1952 døde faren, og hun ble dronning. En jobb hun skulle ha i 70 år, og hvor hun vokste seg inn som en del av britenes identitet.

Født langt fra tronen

Men at hun skulle bli dronning, trodde ingen da hun ble født 21. april 1926. Hun ble døpt Elizabeth Alexandra Mary, og var datter av prins Albert, hertug av York og Elizabeth Bowes-Lyon. Hennes far var andre sønn til kong George V. og dronning Mary. Dermed var det onkel Edward, prinsen av Wales, som var arving til tronen.

Men da kong George V døde i 1936, ventet store omveltninger. Onkelen skulle etter planen bli Edward VIII, MEN han var forelsket i sin Mrs. Simpson – Wallis Simpson. En fraskilt amerikaner, og han måtte foreta et valg mellom kjærligheten og tronen.

Kjærligheten vant, og da han etter kort tid abdiserte var det Elizabeths far som ble konge – George VI. Og da hun var bare litt over ti år, fikk hun fremtiden radikalt forandret. Hun var blitt tronarving.

Video: historiske filmklipp fra dronning Elizabeths liv. Du trenger javascript for å se video. Video: historiske filmklipp fra dronning Elizabeths liv.

Verden rundt Elizabeth var allerede i endring på dette tidspunktet. Hitler var på fremmarsj i Europa, og snart var også Storbritannia i krig. Elizabeth og søsteren Margaret Rose oppholdt seg mye på slottet Windsor utenfor London.

Herfra holdt den unge Elizabeth radiotaler – spesielt var hun opptatt av å berolige barn som var evakuert fra sine familier og sine hjem. 14 år gammel avsluttet hun en av sine radiotaler slik: «Alt blir bra til slutt, for Gud holder sin hånd over oss og vil gi oss seier og fred.»

Mot slutten av krigen var hun med i det britiske lottekorpset, og fikk opplæring som både mekaniker og sjåfør. Et glimt inn i et liv veldig forskjellig fra det privilegerte kongelige livet hun hadde vokst opp i.

Forelskelse ved første blikk

På samme måte som britene knapt kan huske noen annen monark enn dronning Elizabeth II, kan de færreste huske å ha sett henne uten sin prins Philip. De møttes første gang rett før krigen brøt ut for alvor, nærmere bestemt i 1939. Historien vil ha det til at det var kjærlighet ved første blikk.

Philip Mountbatten som han het, var selv av kongelig slekt. Han var sønn av prins Andreas av Hellas og Danmark og prinsesse Alice av Battenberg, og yngst av fem søsken.

Mens den britiske tronarvingen var en stille og reservert person, var Philip kjent for å være svært så frittalende. Vittige tunger har sagt at han har fornærmet de fleste som står oppført i telefonkatalogen.

Men selv om kjærligheten blomstret, ble det ikke bryllup før etter andre verdenskrig. De ble gift i Westminster Abbey i 1947. Storbritannia var fortsatt sterkt preget av krigens ødeleggelser og prinsessen måtte bruke kleskuponger for å få tak i stoff til kjolen.

Daværende prinsesse Elizabeth og hennes Philip giftet seg 20. november 1947. Foto: AP

Året etter bryllupet, i 1948, kom en arving til verden. Charles ble etterfulgt av Anne, som ble født i 1950. Senere fikk Elizabeth og Philip to sønner til, Andrew (1960) og Edward (1964).

På et bilde fra 8. september 1960 sitter dronning Elizabeth II og prins Philip utenfor Balmoral slott med deres barn prinsesse Anne, prins Charles og nyfødte prins Andrew. Siden skulle de få en sønn til, prins Edward. Foto: - / Afp

Dronninggjerningen starter

Det gikk ikke lang tid før livet til prinsesse Elizabeth og prins Philip skulle endres dramatisk igjen. Under en reise i Kenya i februar 1952, døde kong George VI av lungekreft. Ekteparet må avslutte reisen, fordi hjemlandet trengte et nytt statsoverhode. Da den unge kvinnen som var døpt Elizabeth Alexandra Mary ble spurt om hvilket kongelige navn hun ønsket å bruke, svarte hun «Elizabeth, selvsagt». Dermed ble hun Elizabeth II. Hennes navnesøster, Elizabeth I, regjerte De britiske øyer mellom 1558 og 1603. Det nye statsoverhodet og hennes gemal flyttet umiddelbart inn i Buckingham Palace.

Selve kroningsseremonien skjedde over et år senere, nærmere bestemt i juni 1953. For aller første gang i historien skulle seremonien overføres på fjernsyn, og fant sted i Westminster Abbey, der konger og dronninger har blitt kronet i 900 år.

Den nesten tre timer lange seremonien ble sett av 27 millioner briter, mens 11 millioner fulgte den på radio. Til sammen 2.000 journalister og 500 fotografer fra 92 nasjoner var til stede for å rapportere om begivenheten.

Den britiske monarken er nemlig ikke bare dronning i Storbritannia. Hun er også dronning i Canada, Australia, New Zealand og 11 andre land som fikk sin uavhengighet fra Storbritannia etter at dronning Elizabeth II tok over. I tillegg er hun sjef for Samveldelandene, 53 land som omfatter rundt 30 prosent av jordens befolkning, størsteparten er tidligere britiske kolonier.

Video: Sommeren 1955 kom dronning Elizabeth II til Oslo. Det var hennes første offisielle statsbesøk som dronning. Du trenger javascript for å se video. Video: Sommeren 1955 kom dronning Elizabeth II til Oslo. Det var hennes første offisielle statsbesøk som dronning.

Hver uke møter dronningen sin statsminister. Dronning Elizabeth II har til sammen hatt 15 statsministre å forholde seg til. Den første var Winston Churchill, den siste, Liz Truss, fikk oppdraget få dager før dronningen døde.

Ikke alle hadde hun et like godt forhold til, men hennes skiftende statsministre beskriver henne som en god samtalepartner, en klok og kunnskapsrik dronning.

Modernisert monarki

Det britiske kongehuset har dype røtter gjennom historien, men forandringene har vært store gjennom dronning Elizabeth IIs tid. Ikke gjennom revolusjoner slik det var for flere hundre år siden, men kanskje først og fremst fordi hun sakte, men sikkert har flyttet kongehuset mye nærmere folket.

Dronningen ga aldri et eneste intervju i løpet av sin tid på tronen, men var opptatt av å møte folket. Ikke bare i Storbritannia, men i hele det enorme Samveldet. Hun ble som oftest mottatt med åpne armer av folket. I tillegg har mange kongelige eiendommene, som både Buckingham Palace og slottet Windsor, blitt åpnet for publikum i hennes tid.

Da dronningen feiret 90-årsdagen sin i 2016, var det med to store folkefester. Først på selve fødselsdagen i april da folk reiste langveis fra for å hylle dronningen i Windsor, hvor hun hilste på flere andre 90-årsjubilanter. Det er svært uvanlig at en britisk monark markerer sin egentlige fødselsdag, da det i generasjoner har vært avholdt en offisiell fødselsdagsmarkering i juni, da det lunefulle britiske været har vært mer forutsigbart. Dermed ble 90-årsmarkeringen markert med en enorm lunsj på paradegaten Tha Mall som går fra Buckingham Palace til Trafalgar Square. Delvis i øsende regn, selvsagt.

Dronningen var heller ikke vært fremmed for å være med på flere utradisjonelle opptredener. Da London var vert for de olympiske sommerlekene i 2012, opptrådte hun blant annet sammen med James Bond-skuespilleren Daniel Craig. I 2016 stilte hun opp i en PR-video for barnebarnet prins Harrys idrettsleker for skadde krigsveteraner, og sendte og ut sin første tweet da hun besøkte Londons vitenskapsmuseum.

Skandaler og skilsmisser

Dronningens familie har ikke alltid gjort det enkelt for henne. Skilsmisser og skandaler har til dronningens fortvilelse vært en del av huset Windsors senere historie.

Hennes eldste sønn og tronarving prins Charles hadde en rekke kjærester, men ingen av dem passerte dronningens nåløye. Til slutt ble Charles introdusert for en ung, sjenert adelig jente i tenårene – lady Diana Spencer var den perfekte ektefelle for en britisk prins. Bryllupet til Charles og Diana i 1981 ble fulgt av millioner over hele verden. Monarkiets popularitet nådde et høydepunkt. Og da prinsene William og Harry ble født, var lykken fullkommen.

Prins Charles gifter seg med prinsesse Diana 29. juli 1981. Foto: - / AFP

Dronningens tre andre barn, Anne, Andrew og Edward, giftet seg også. Men av fire ekteskap endte tre i skilsmisse. Verst var det med Charles og Diana, som eksponerte sitt miserable samliv og utroskap i mediene.

I en tale ved slutten av året i 1992, snakket dronning Elizabeth om sitt «annus horribilis» – det forferdelige året.

I mars dette året ble det kjent at hennes sønn, Andrew, hertug av York, skulle skilles fra konen Sarah Ferguson. Senere samme år ble det publisert bilde av en toppløs Sarah som kysset sin nye venn. I april skilte dronningens datter, prinsesse Anne, seg fra sin mann, Mark Philips. I november var det en omfattende brann på Windsor Castle. Og i desember tok Charles og Diana ut separasjon. Dronningen tok det tungt.

Dianas død

Diana, prinsesse av Wales, hadde en rolle i britisk offentlighet, selv om hun ble skilt fra prins Charles. Hun var elsket av britene, opptrådte ved ulike arrangementer og støttet en rekke veldedige organisasjoner. I tillegg skapte hun en rolle for seg selv som ambassadør for internasjonale saker, som kampen mot landminer.

Da Diana ble drept i en trafikkulykke i Paris den siste dagen i august 1997, var familien på Balmoral-slottet i Skottland. Dronning Elizabeth, prins Charles, og Dianas sønner William og Harry viste seg ikke offentlig, mens resten av Storbritannia og verden sørget over henne som Tony Blair ga navnet «Folkets prinsesse».

Kravene om at dronningen måtte snakke om sin tidligere svigerdatter var høylytte, og til slutt dro dronningen til London og talte om Diana fra Buckingham Palace. Men mangelen på respons ga dronningen en uvant ripe i lakken. Aldri hadde dronningens oppslutning hos britene vært lavere.

Video: Kritikk mot dronningen etter Dianas død. (Vi beklager at formatet på klippet er feil) Du trenger javascript for å se video. Video: Kritikk mot dronningen etter Dianas død. (Vi beklager at formatet på klippet er feil)

Nye arvinger og ny rekord

Det kongelige livet gikk videre etter prinsesse Dianas død, med både oppturer og nedturer. I 2002 mistet dronningen både sin søster Margaret og senere sin mor, enkedronning Elizabeth – eller bare dronningmoren, som hun var kjent som.

Arveprinsen, prins Charles, giftet seg i 2005 på nytt – da med ungdomskjæresten Camilla Parker Bowles, som han var utro med under ekteskapet med Diana. I 2011 var det et langt mer storslått bryllup da barnebarnet prins William giftet seg med sin Catherine (Kate) Middleton. Hun fikk tittelen hertuginne av Cambridge.

22. juli 2013 ble det skrevet nok et stykke britisk kongehistorie. Da fødte hertuginnen parets førstefødte, lille prins George. Knapt en centimeter av fortauene utenfor St. Mary's Hospital i London var ledig, etter at pressefolk fra hele verden beleiret området i ukevis for å dekke begivenheten. Få år senere fikk prinsen selskap av både en lillebror og en lillesøster.

Video: I 2012 hadde dronning Elizabeth II sittet på tronen i 60 år. Du trenger javascript for å se video. Video: I 2012 hadde dronning Elizabeth II sittet på tronen i 60 år.

Dronning Elizabeth II markerte også flere milepæler på tronen i sine senere år. I 2012 feiret hun sitt Diamantjubileum – hun hadde vært dronning i hele 60 år! Men fortsatt var hennes tippoldemor dronning Victoria den som hadde sittet aller lengst på tronen med sine 63 år og sju måneder.

Det skulle vise seg at dronning Elizabeth var mer utholdende, og 9. september 2015 slo dronning Elizabeth II også den rekorden, og ble Storbritannias lengst sittende monark gjennom alle tider.

Hun fortsatte å være aktiv til det siste, selv om hun hadde passert vanlig pensjonsalder for lengst. Hun inviterte presidenter og statsledere på besøk til både Buckingham Palace og slottet Windsor. Hun åpnet jernbanestrekninger og besøkte veldedige organisasjoner. Hver eneste dag leste hun gjennom dokumenter fra regjeringen for å holde seg orientert om hva som skjedde i riket. Noen ganger måtte legene be henne om å ta det litt med ro, noe dronningen skal ha likt veldig dårlig. Dronninggjerningen trumfet alt.

Mer motgang

Men den siste perioden på tronen skulle også by på utfordringer. Barnebarnet prins Harry brøt med kongefamilien, og tok med seg sin kone hertuginne Meghan og sønnen Archie og flyttet til USA. Dronningens nest yngste sønn, prins Andrew, ble i 2019 beskyldt for seksuelle overgrep, og dronningen måtte frata ham alle offentlige oppgaver.

Siste gang medlemmene av huset Windsor samlet seg – i begravelsen til prins Philip 17. april 2021. Foto: ALASTAIR GRANT / AFP

Enda vanskeligere skulle det bli på vårparten 2021 da hennes livsledsager prins Phillip gikk bort, 99 år gammel. Etter 82 års vennskap og kjærlighet måtte hun lede huset Windsor alene etter at han ble stedt til hvile 17. april. Dette skulle også bli siste gang hele familien var samlet.

Selv om ikke alle støttet monarkiet, var dronning Elizabeth populær blant folk, enten de bodde i Storbritannia, Bahamas eller på Fiji. Hun var trolig verdens mest berømte dronning.