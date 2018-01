Nekrolog

Jahn Otto Johansen var en forteller. På TV, radio, i avisene, gjennom bøkene. Han hadde en arbeidskapasitet og en formidlingsglede som overgikk det meste. Siste utenrikspolitiske kommentar ble postet på egen Facebook-side 18 desember. Den handler om Putin og Trump. Jahn Ottos 83 år lange liv var uvanlig rikt.

På grasrota

«Jahn Otto Johansen var en forteller. På TV, radio, i avisene, gjennom bøkene. Han hadde en arbeidskapasitet og en formidlingsglede som overgikk det meste.» Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Han kjente småavisens hverdagslighet fra Porsgrunns Dagblad og Varden, Skien. Så kom han til den folkelige Morgenposten i Oslo i 1956, og til NRK ti år senere. Og der, på skjermen, var det folket ble kjent med Jahn Otto. Som Moskva-korrespondent tok han med kamera ut blant folk på gata og nede ved elva. Isbaderne stupte for en nordmann som liknet dem selv, med skinnlue og votter. Publikum var vant med reportere som ventet på en president eller talsmann, som intervjuet stjerner eller selv snakket om innviklet utenrikspolitikk. Men her kom Jahn Otto til folket og spurte hva de tenkte på, hvordan de hadde det. Han satt i en nedslitt sofa, i en sliten høyblokk og fikk livets realiteter levert over en knert vodka.

Fornyer

Slik fornyet han fjernsynsjournalistikken ved å ta den til nye arenaer. Vanlige mennesker i andre land fikk både navn og respekt. Han visste hva som rørte seg blant folk. Her hjemme ble han en TV-personlighet folk la merke til, og da Dagbladet i 1991 gjennomførte en meningsmåling om hvem som hadde størst tillit her i landet, var det Jahn Otto som sto øverst på listen. Da var han utenrikssjef i NRK. Han hadde bak seg korrespondentjobbene i Moskva og Washington, og skulle komme til å avslutte NRK-karrieren i sitt kjære Berlin.

«Han hadde bak seg korrespondentjobbene i Moskva og Washington, og skulle komme til å avslutte NRK-karrieren i sitt kjære Berlin.» Her er Johansen foran Brandenburger Tor på 60-tallet. Foto: Sigurd Løland / NRK

Ertende latter

Jahn Otto Johansens ruvende personlighet tok sin plass, men det var også plass til andre rundt hans langbord i redaksjonen, på stamkneipene i Berlin eller ved spisebordet hjemme. For han elsket det pulserende liv med diskusjoner, historier, fet mat og lystig drikke. Med sitt slepne riksmål lød han som en elevert intellektuell. Så skrev han da også 60 bøker, om jøder og romfolk, og om komplisert stormaktspolitikk. Men hans ertende latter og frodige historier gikk samtidig hjem i det folkelige. Så handlet også flere av hans bøker om lutefisk og bacalao.

«Jahn Otto Johansens ruvende personlighet tok sin plass». Her dekker han EF-forhandlinger i Brussel i 1971 og slapper av mellom slagene. Foto: Aaserud, Ivar / SCANPIX

Han brakte oss verden

Han gjorde et avbrekk i sin NRK-karriere ved å gå til Dagbladet som sjefredaktør i 1977. Han ble der i sju år før han var tilbake. Han var sist innom sin gamle arbeidsplass i november i fjor. Han var dårlig til bens, men kvikk og meningssterk. Han så seg rundt i det, av riksantikvaren, fredede styrerommet og sukket: «Her har jeg måttet forsvare mang en korrespondent!».

Han var en slik selv, korrespondenten. Han reiste rundt med team og notisblokk. Reportasjene ligger langt nede i NRKs fyldige arkiv, og når vi stundom legger dem i maskinen, er det som de blir til liv igjen, i sin gammeldagse, dannede form.

Mannen står der med hvit skjorte og slips, men det lukter hvitløk, svette, sigar, fisk, øl og asfalt. Og da ser vi: Jahn Otto Johansen var mannen som ga oss verden før vi selv dro ut for å finne den.