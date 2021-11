Nei til EU tapte Acer-sak i tingretten

Videre skriver tingretten at de mener at Stortinget tolket Grunnloven n § 26 annet ledd riktig.

Altså mener tingretten at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018.

Organisasjonen Nei til EU tok nemlig staten til retten i det som har blitt hetende Acer-saken, fordi de mener at Stortinget brøt grunnloven i saken.

Nei til EU skriver i en pressemelding at de ikke enda har bestemt seg for om de vil anke saken, og at de vil ta den avgjørelsen om kort tid.

I dommen fra Oslo tingrett står det at retten mener at det er rimelig å frita Nei til EU for å betale for statens sakskostnader.

«Saken er av prinsipiell karakter, og styrkeforholdet mellom partene tilsier slikt fritak», skrives det i dommen.

Roy Pedersen leder Nei til EU Foto: Fredrik Hagen / NTB

En krangel om størrelse

I 2018 sluttet Norge seg til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. «Pakken» er et sett med lover og regler for strøm- og gassmarkedet i EU og EØS-området.

Et hovedpoeng i «pakken» var å gjøre det lettere å selge strøm og gass over landegrensene.

Nei til EU mener vedtaket innebærer så stor avståelse av makt og myndighet til EU at det burde vært fattet etter grunnlovens §115 som krever 3/4 flertall.

Et klart flertall på Stortingets mente på sin side at vedtaket var «lite inngipende» og at simpelt flertall etter §26 annet ledd, var nok. Flertallet støttet seg på uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling.

Nei til EU hevder at siden Stortinget ikke brukte 3/4-regelen, er vedtaket ulovlig. Organisasjonen vil gå rettens vei for å stanse innføringen av energimarkedspakken i norsk rett.

Dette er Acer Ekspandér faktaboks Acer er et EU-byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU. Acer har tre store oppgaver: bidra til harmonisering av teknisk regelverk (nettverkskoder og retningslinjer)

føre tilsyn med energimarkeder

tilrettelegge for utbygging av nytt strøm- og gassnett, inkludert mellomlandsforbindelser (utenlandskabler) Stortinget vedtok å slutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke, og dermed Acer i 2018. Pakken er et sett med lover og regler for strøm- og gassmarkedet i EU/EØS. Vedtaket ble diskutert gjennom vinteren i 2017–18. Et sentralt spørsmål var om norsk energisamarbeid med EU innebærer tap av kontroll over egne naturressurser. Kilder: SNL/NTB

Lang dags ferd mot rettsak

Det var lenge tvil om Nei til EU i det hele tatt fikk fremme søksmålet.

Både tingrett og lagmannsrett mente opprinnelig at organisasjonen ikke har rett til å fremme søksmål ettersom Acer-vedtaket ikke rammer dem spesielt.

Er man ikke rammet, er man ikke part i saken – og da kan man heller ikke saksøke, var logikken.

Høyesterett så imidlertid annerledes på saken. Et flertall (12 mot 5) av dommerne i vår øverste domstol mente spørsmålene saken reiste var av en slik karakter at søksmålet kunne fremmes.