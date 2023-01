Nei til å ta krona inn i Grunnloven

Forslaget fra Sp lyder «Norge skal ha sin egen pengeenhet».

Men et flertall av Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og Venstre sørger for at forslaget blir nedstemt når Stortinget i dag behandler det.

– Hovedpoenget er å sikre at vi skal ha en egen valuta i Norge, slik at vi kan styre økonomien til hva som er best for Norge, sier Sps stortingspolitiker Nils Bjørke.

– Det er helt avgjørende at vi kan sikre at ikke et annet, kortvarig flertall på Stortinget kan endre dette i løpet av en fireårsperiode, sier han.

Endringer i Grunnloven må nemlig vedtas i to ulike stortingsperioder.

SELVSTENDIGHET: Senterpartiets Nils Bjørke og Per Martin Sandtrøen får ikke stortingsflertallet med seg. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Nei også fra Frp

Sps Per Martin Sandtrøen mener det er «sterkt beklagelig» at heller ikke Frp støtter forslaget.

– Da Frp satt i regjering og hadde daværende Frp-leder Siv Jensen som finansminister, tok hun store steg ved å overføre suverenitet til EUs finanstilsyn og knytte oss tettere til EUs finanssystem, sier han.

– Det er en utvikling vi i Sp er sterkt imot. Vi vil bevare nasjonal kontroll og selvstendighet.

UNØDVENDIG: Fremskrittspartiets finanspolitiker Hans Andreas Limi. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi kan ikke ta alt inn i Grunnloven og må avgrense hva som hører til der, svarer Frps Hans Andreas Limi.

– Frp ønsker å verne om den norske kronen, det skal være vår valuta, sier han – og kaller Sp-forslaget for symbolpolitikk.

– Det er helt unødvendig å ta dette inn i Grunnloven. Det er bare en politisk markering fra Sps side som vi ikke ønsker å støtte.

Fra 1814 og fram til 1911 sto det faktisk i Grunnloven at «Norge beholder sin egen Bank og situasjonen eget Penge- og Myntvæsen, hvilke Indretninger ved Lov bestemmes».

Aktuell krise

Sp har også flere ganger tidligere forsøkt å få krona inn i Grunnloven, men ikke fått flertall. Denne gangen er det SV og Rødt som støtter Sps forslag.

EURO: EUs fellesvaluta. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Og i år har spørsmålet om egen valuta fått ny aktualitet, ettersom Europa herjes av kraftig prisvekst.

Tall Sp har fått fra Finansdepartementet, viser at Norge er «best i klassen» når det gjelder å få ned inflasjonen.

De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste denne uken at Norge har en prisvekst på 5,9 prosent. Jevnt over har prisveksten ligget godt over dette både i eurosonen og andre europeiske land den siste tiden.

De ferskeste tallene fra eurosonen viser en prisvekst på 9,2 prosent i desember i fjor, sammenlignet med samme måned i 2021.

– Tallene vi har fått, viser at inflasjonen i Norge foreløpig har holdt seg lavere enn hos samtlige land i eurosonen, sier Sps finanspolitiker Per Martin Sandtrøen.

– Men hvorfor vil det å ta valutaen inn i Grunnloven styrke den norske selvråderetten?

– Det gjør det enda vanskeligere å avskaffe den norske krona. Og det gjør det enda vanskeligere å melde oss inn i EU, sier han.

– Ikke egnet

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo forklarer hvorfor det kan være smart å ha sin egen pengeenhet.

– Den viktigste fordelen med å ha egen valuta er at man da får kontroll på det innenlandske rentenivået, sier han.

I dagens situasjon, med høy prisvekst både i eurosonen og i Norge, har de fleste landene sammenfallende interesser.

Men i en situasjon som i 2014, da et brått oljeprisfall rammet Norges økonomi hardt, kan det være en klar fordel å ha en egen valuta, påpeker Holden.

– Da satte Norges Bank ned renten for å stimulere økonomien. I tillegg falt den norske kronen i verdi mot andre valutaer. Det styrket konkurranseevnen for Norge. Dermed dempet det nedgangen i norsk økonomi som oljeprisfallet ellers ville ført til, sier han.

Men til tross for fordeler med egen valuta:

– Jeg synes nok ikke spørsmålet om valuta er så egnet til å grunnlovsfeste, sier professoren.

– Det er ikke et prinsipielt spørsmål på den måten at jeg synes det er et egnet virkemiddel.