– Det er positivt, for all del, men det er de store massive hotellene og restaurantene med mye øl og mye varer på lager som dette vil hjelpe mest for, sier restauranteier Jarle Baer til NRK.

Han eier Markveien Mat og Vinhus i Oslo. Restauranten hans har vært stengt siden november, og alle de tolv ansatte er permittert.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil dekke utgifter for bedrifter som har måttet kaste utgåtte varer i løpet av tiden de har holdt stengt.

Siden november i fjor har mange norske restauranter måttet stenge dørene på ubestemt tid.

Kan få varelagrene dekket

Regjeringens ordning skal dekke tapt varelager siden november, såfremt den godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan.

Men for en liten restaurant som Markveien Mat og Vinhus, er ikke regjeringens nye grep egentlig så viktig.

– Det som er kjempepositivt, er at dette har tilbakevirkende kraft. Når det kom første gang at det skulle gjelde for de to siste månedene – det har ingen effekt når du allerede har vært stengt i fire måneder, sier Baer.

Han påpeker at november-nedstengingen rammet bedrifter som var i ferd med å forberede seg til julebordssesongen, og at mye av varetapet stammer fra den tiden.

Baer er mer fornøyd med at Oslo kommune på mandag besluttet å droppe leien for utearealer denne sommeren.

– Det har vært to gode nyheter i dag, sier Baer.

Ber regjeringen bidra med arbeidsgiverperioden

Leder Rhiannon Edwards i Virke Kultur og opplevelser er fornøyd med ordningen som ble presentert i dag. Hun sier ordningen har betydning for mange.

– Men det vi virkelig savner at regjeringen bidrar med er hjelp til arbeidsgiverperioden, når de må stenge ned på kort varsel. For da må bedriftene betale to ukers arbeidsgiverperiode uten inntekter, sier Edwards til NRK.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Hun sier en god sammensetning av tiltak vil treffe bredden av serveringssteder – både små og store.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at regjeringens ulike tiltak og ordninger for bedrifter treffer bredt.

Akkurat denne ordningen mener Nybø ikke hjelper de store bedriftene mer enn de minste.

Hun sier hyppige endringer av smitteverntiltakene har ført til at flere norske bedrifter har meldt om at de må tømme øl og kaste mat fordi den går ut på dato.

Det er dette, og Stortingets vedtak fra februar om å kompensere for svinn, som er bakgrunnen for den nye ordningen:

– Har du kjøpt lite øl, så får du dekket det som må hives ut, har du kjøpt mye får du dekket mer. Men det er fordi du får mer som må destrueres. Det styres ikke av størrelsen til bedriften, men hvor mye av varelageret som har gått ut på dato. Men er du en liten bedrift så kan det hende du har et mindre varelager, sier Nybø til NRK.