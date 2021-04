Nedgangen i antall meldte koronatilfeller fortsetter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 13 er reproduksjonstallet for koronaviruset på 0,86. Det betyr at hver smittede i gjennomsnitt smitter 0,86 andre.

Reproduksjonstallet viser at epidemien er i en synkende fase, skriver FHI.

Tallet er beregnet fra 15. mars i år. Det er en kraftig nedgang fra reproduksjonstallet i uke 12, som lå på 1,0.

Trenden i antall meldte tilfeller siste uke er imidlertid usikker fordi få testet seg i påskeuken. Tallene for uken vi er inne i nå vil si mer om den reelle situasjonen etter ferien.

Kun Møre og Romsdal har et reproduksjonstall (R-tall) som sannsynligvis er økende. I Agder, Innlandet, Nordland, og Vestfold og Telemark er R-tallet synkende, mens det er sannsynlig synkende i Oslo, Rogaland og Viken. I øvrige fylker er tallet usikkert.

I Agder, Innlandet og Nordland er R-tallet nede på 0,4, mens i Møre og Romsdal er det på 1,5.

Innleggelser

Etter flere uker med økning i antall nye innleggelser på sykehus, har tallet vært relativt stabilt de siste to-tre ukene. Det er foreløpig rapportert om 205 nye innleggelser i uke 13. Det er samme antall som i uke 12. Uken før var tallet 225. 81 prosent av de nye innleggelsene den siste uken er i Oslo og Viken. Antall innlagte økte mest i aldersgruppen 50–69 år.

Foreløpig er det rapportert om 35 nye pasienter på intensivavdeling i uke 13. Den siste uken er det foreløpig meldt om 11 dødsfall, mot 8 i uke 12.

Antall nye innleggelser og dødsfall har vært relativt stabilt de siste ukene.

Hardt rammet

Innvandrerbefolkningene i Norge er hardt rammet, og personer født utenfor Norge er overrepresentert. De utgjorde 36 prosent av meldte tilfeller, og 52 prosent av nye innlagte i uke 13. De siste ukene har imidlertid antall nye innleggelser på sykehus økt blant personer født i Norge, og gått ned blant personer født utenfor Norge.

Vaksinering

Torsdag er totalt 1.070.018 utførte koronavaksiner registrert i Norge.

778.906 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk torsdag. 291.112 personer har fått andre dose.

Vaksinasjonssenter i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Foreløpig har FHI registrert at 53.564 personer fikk første dose onsdag, og 3.516 personer fikk andre dose.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjoner som kan føre til at tallene vil endre seg over tid, skriver FHI.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell. Nå er AstraZeneca satt på pause, etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.