EBU seier til Aftonbladet ar dei no undersøker ei hending knytt til den nederlandske artisten etter gårsdagens semifinale. I utsegna frå EBU står det også at Joost ikkje vil delta på øvinga inntil vidare.

Ifølge den nederlandske avisa AD, skal ikkje Joost ha fått lov til å gjennomføra dagens prøve.

I det scenefolka skulle begynne å rigga til opptredinga hans, fekk dei beskjed om å gå tilbake.

Den nederlandske artisten skulle etter planen opptre like etter innslaget frå Luxemburg, men i staden kom Israel på scena med bidraget «Hurricane». Det er Israel som skal opptre etter Nederland i finalen i morgon.

EBU skriv at dei undersøker ei hending knytt til den nederlandske artisten. Foto: Skjermdump EBU

Kritiserte Israel under pressekonferanse

Joost kom med kritikk av Eden Golan under pressekonferansen etter den andre semifinalen i går kveld.

Når Golan får spørsmål om ho er har tenkt på at ho kan vera ei trussel for andre deltakarar og publikum berre ved å møte opp, svarar SVTs Jovan Radomir som leier pressekonferanse at ho ikkje treng å svara på det.

Til det bryt Joost Klein inn og spør:

– Kvifor ikkje?

Klein sat ved sida av Eden Golan under pressekonferansen. Han dekte til hovudet sitt med det nederlandske flagget, og gøymde seg under det.