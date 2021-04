Det var et annet forslag fra KrF-nestleder Ingelin Noresjø som på forhånd var innstilt vedtatt. Det gikk ut på at familier skulle få gratis barnehage og SFO for barn nummer tre og oppover.

Dette forslaget fikk også bifall fra partileder Kjell Ingolf Ropstad i hans tale til landsmøtet.

– Disse forslagene vil utgjøre en stor forskjell for familier med flere barn, sa KrF-lederen.

– Dette er god familiepolitikk. Det er god KrF-politikk – ja, det er politikk som trygt kan merkes med #detnytter, la han til.

Men landsmøtet gikk altså heller inn for forslaget fra Viken KrF om makspris for hver enkelt familie.

Vant fram med maksbeløp

Det var Ida Lindtveit Røse som stod i spissen for forslaget fra Viken på landsmøtet. Hun er førstekandidat for Akershus KrF, tidligere KrFU-leder og vikarierte for Ropstad da han hadde pappaperm fra jobben som barne- og familieminister i fjor.

– Når partiledelsen går inn med et forslag er det klart det har stor betydning, sier hun.

Samtidig hadde hun god tro på at Viken skulle få landsmøtet med seg.

GÅR MOT: Det er feil å knytte en velferdsordning til hvor mange barn man får, mener KrFs Ida Lindtveit Røse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hva tror du gjorde at dette forslaget vant fram?

– Det viktigste er at ikke vi politikere kan bidra til et økt press på kvinner om å få barn for å redde velferdsstaten. Sånn retorikk har det vært ganske mye av, svarer hun.

Hun tror mange reagerer på dette.

– Og for de som enten ikke ønsker eller kan få barn, så er en sånn type retorikk fra politikere ganske hard og kan også være sårende, sier Røse.

Hun understreker samtidig at hensikten med begge forslagene var å dempe det økonomiske presset på familier i småbarnsfasen.

– Gammeldags politikk

Også partiene på venstresiden har sans for å gjøre noe med familienes utgifter til SFO.

– Mange barn går ikke på SFO fordi foreldrene ikke har råd, sier utdanningspolitisk talsperson Mona Fagerås.

Partiet ønsker å fase inn gratis heldagsplass for alle barn fra 1. til 4. klasse.

– Inntil SFO blir gratis går SV inn for søskenmoderasjon, sier Fagerås til NRK.

Arbeiderpartiet vil ha gratis SFO første år for alle og på sikt helt gratis, ifølge familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen.

– Om KrF hadde skrota sin gammeldagse og likestillingsfiendtlige politikk med kontantstøtte, hadde de hatt råd til bedre politikk for vanlig folk, sier hun til NRK.

NRK forklarer Landsmøte på 1, 2, 3 Bla videre Hva er et landsmøte? Noen politiske partier i Norge har landsmøte hvert år. Andre partier har møte annenhvert år. På landsmøtene bestemmer partiene hva som skal være politikken deres i året som kommer, og hva de skal mene om ulike ting som preger det norske samfunnet. Hvorfor skal jeg bry meg om landsmøtene? Det er på landsmøtene at partiene bestemmer seg for politikken som du kan stemme på ved neste valg. Ved å følge med på landsmøtene kan du finne ut mer om hva partiet du vurderer å stemme på mener om tingene du er opptatt av. Derfor er de også viktige å dekke for mediene. Hvem kommer på landsmøtet? De som kommer på landsmøtene til partiene, kalles delegater. De representerer lokallag, ungdomspartier, kommunepolitikere, stortingsrepresentanter og andre som skal ha en stemme i å utforme politikken til partiet. Og så kommer ledelsen i partiet, da. Hvordan bestemmer partiene politikken sin? I partiene finnes det en programkomite, som lager et programforslag. Her ramser de opp hva de mener at partiet skal mene om alt fra abort til pensjonsordninger eller oljeboring. Og hvordan partiet burde løse det partiet mener er et problem i samfunnet. Men på landsmøtet er ikke alle nødvendigvis enige i forslagene til programkomiteen. Og de som er uenige, kan ta dissens. Ta dissens?! Hva er det for noe? Det er ikke sånn at bare fordi man er medlem i samme parti, så er man enig om alt mulig. Og de som møter på landsmøtet, kan ta dissens til forslag som programkomiteen har laget. Enkelt forklart sier de da at de er uenige i forslaget, og kommer med et alternativ som de synes er bedre. Dette kan de gjøre allerede før landsmøtet, eller så kan de gjøre det underveis i landsmøtet. Hvis mange nok er uenige, så kan det bli votering om hvilket forslag som landsmøtet er best. Og da er det forslaget med flest stemmer som går av med seieren, og som hele partiet må samle seg rundt. Hva gjør programkomiteen? Programkomiteen har ansvaret for å lage partiprogrammet til partiene. Allerede før landsmøtet kommer de med forslag, og så kan politikere i partiet ta dissens til forslagene. Ofte prøver programkomiteen å finne på løsninger på dissensene før landsmøtet. Så lager de kanskje enda et utkast til partiprogram, hvor de har byttet ut noen forslag med andre, eller funnet en mellomvei mellom et forslag og dissens. De dissensene som man ikke finner ut av før landsmøtet, blir stemt over, eller votert, på selve landsmøtet. Hva er en resolusjon? Resolusjon er egentlig bare et vanskelig ord for et forslag. Politikere og beslutningstakere skriver resolusjoner hvis de har forslag til hvordan politikken deres skal se ut. Når et landsmøte vedtar en resolusjon, så blir de enige om et punkt i programforslaget. Enten gjennom å votere, altså stemme, på forslaget til programkomiteen mot eventuelle motforslag. Eller gjennom at ingen tar dissens, slik at forslaget til programkomiteen blir stående som det er. Hva er redaksjonskomiteen? Underveis i landsmøtet kommer uenighetene blant politikerne i partiet fram. Da er det redaksjonskomiteen som prøver å samle uenighetene i et forslag, så alle kan bli enige - i stedet for at et forslag byttes ut med et annet. Det er spesielt viktig i såkalte stridssaker, som er saker som er betente, og hvor skillene mellom de ulike politikerne er relativt store. I noen saker klarer denne komiteen å skrive en tekst som kan få bred tilslutning, altå at de uenige klarer å samle seg rundt den. I andre saker får de det ikke til. Forrige kort Neste kort

Kostbart

KrF-nestleder Ingelin Noresjø viste til at 93 prosent av alle barn mellom ett og fem år går i barnehage. Nesten 60 prosent av barn mellom seks og ni år bruker SFO.

– Dette er en av de største utgiftspostene for en familie og særlig om man har flere barn. En familie med tre barn kan ha utgifter på 9 000 - 11 000 per måned til barnehage og SFO, sa Noresjø til NRK.

– KrF ønsker å kutte utgiftene og fjerne et av hindrene for å få flere barn.

FAMILIEØKONOMI: KrF-nestleder Ingelin Noresjø ville gjøre barnehage og skolefritidsordning gratis for barn nummer tre. Foto: Vidar Ruud / NTB

I tillegg foreslo Noresjø, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet, at søskenmoderasjon skal ses på tvers av barnehage og SFO.

Dette forslaget fikk tilslutning fra landsmøtet.

Forsiktig med abort

Samtidig har diskusjonen gått høyt om abortloven etter landsmøtene i SV og Arbeiderpartiet.

SV gikk inn for å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22.

Men Ropstad nevnte bare så vidt saken i sin tale til landsmøtet. KrF nøler ikke med å gå motstrøms, slo han fast.

– Om det gjelder å kjempe for en solidarisk alkoholpolitikk. Eller når vi advarer mot Arbeiderpartiets, ja en samlet venstresides, vedtak om å utvide grensa for selvbestemt abort, sa han.

– Når partier som Rødt og SV foreslår fri abort frem til 22, når vi vet at moderne medisin kan redde et 23 uker gammelt barn, da er KrF en tydelig motstemme.