Caroline Ask ville egentlig følge farens fotspor og bli tømrer. Det var ikke et yrke for jenter, mente faren.

Hun la derfor planene på hyllen og gikk en annen vei.

Helt til lærlingprogrammet fra JM Norge dukket opp.

JM Norge er et selskap som driver boligutvikling flere steder, også i Norge.

Voksenopplæringen deres gir kvinner fra alle bakgrunner muligheten til å bytte karriere og bli håndverkere.

– Jeg angrer ikke et eneste sekund. Jeg lærer noe nytt hver dag, sier Ask.

Som lærling får de nødvendig opplæring i håndverket og blir en nødvendig ressurs for Norge.

Mangler nødvendig arbeidskraft

Årets bedriftsundersøkelse fra Nav viser at Norge mangler 9.000 arbeidere innen bygg og anlegg.

Bedriftsundersøkelsen 2021 Ekspandér faktaboks Norsk arbeidsliv mangler 46.000 personer. Det er 4.750 færre enn i 2020, og 13.450 færre enn i 2019.

Mangelen er størst innen helse, pleie og omsorg. Der mangler det 13.500 personer.

Nest størst er mangelen innen bygg og anlegg. Der mangler det 9.000.

6 av 10 virksomheter oppgir at de er uåpvirket av korona når det gjelder sysselsetting.

28 prosent av alle virksomhetene har permittert arbeidstakere i koronaperioden.

I overnattings- og serveringsbransjen har 75 prosent av virksomhetene permittert arbeidstakere. Kilde: Navs bedriftsundersøkelse 2021. 11.143 virksomheter har svart på undersøkelsen, en svarprosent på 70. Utvalget er trukket fra Bedrifts og foretaksregisteret.

Ask jobbet som vernepleier i ett år før hun byttet over til lærlingprogrammet. Nå jobber hun fortsatt helgene i helsesektoren.

Hun jobber dermed i de to bransjene som det mangler mest arbeidskraft i.

For undersøkelsen viser også at mangelen er aller størst innen helse, pleie og omsorg. Her mangler Norge 13.500 arbeidere.

Direktør i Nav, Hans Christian Holte, er positiv til Carolines karrierevei.

– Caroline har tydeligvis nese for bransjer hvor det trengs gode folk, så all ære til henne. Med dette skiftet reduserer hun problemet i en sektor og øker det kanskje litt i en annen. Men begge yrkene hennes er gode valg, sier Holte.

STØRST MANGEL: Estimert mangel på arbeidskraft er høyest blant sykepleiere. Foto: Håkon Iversen / NRK

Basert på svarene fra bedriftene, estimerer Nav at mangelen på arbeidskraft våren 2021 er på 46.000 personer. Det er 13.450 færre enn i 2019.

– Det er litt overraskende at nedgangen av mangel på arbeidskraft ikke har vært sterkere. Det viser at det er utfordrende å finne riktig kompetanse selv i krisetider, sier Holte.

Både byggebransjen og helsesektoren har merket virkningene av pandemien.

Bygg og anlegg har blitt truffet av reiserestriksjonene og har ikke fått inn den arbeidskraften de normalt har. For helsesektoren har pandemien ført til økt behov av arbeidskraft.

Caroline Ask jobber nå som lærling på Langhus Gård i Viken fylke. Foto: privat

– Det har vært et økt press på helsevesenet gjennom pandemien. Det er en sektor som har hatt utfordringer, men pandemien har økt presset og det slår ut også her, sier Nav-direktøren.

Undersøkelsen viser også at 17 prosent av bedriftene sa at de har hatt problemer med å få tak i rett kompetanse de siste tre månedene.

Bedrifter i Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Vestland hadde i størst grad hatt rekrutteringsvansker de siste tre månedene.

Mens Agder og Innlandet meldte om minst problemer.

Håper på normalisering snart

Holte mener undersøkelsen gir Nav bedre oversikt over arbeidslivet i Norge. Foto: Beate Riiser / NRK

Holte mener at arbeidsmarkedet vil returnere til det normale snart.

– Vi ser at sysselsettingen vil øke, de som er arbeidsledige nå vil komme tilbake ut i jobb. Men det vil ta tid å komme på samme nivå som før pandemien.

– Hvor lang tid er det snakk om?

Om et par år vil det være mulighet for normalisering. Vi har et håp om nærme oss normalisering av arbeidslivet i Norge i 2023.

Målt i antall personer, er mangelen størst i Oslo, etterfulgt av Vestland.

Caroline Ask oppfordrer de som snuser på jobbmuligheter innen bygg og anlegg til å hoppe ut i det.

– Det er rart at det mangler folk i bygg og anlegg. Det vil alltid være jobb i denne bransjen, det vil alltid være noe som skal bygges. Så hopp i det, hvis noen vurderer å bytte jobb.