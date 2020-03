Saka blir oppdatert

Alle parti på Stortinget vart måndag samde om del éin av den økonomiske krisepakken mot det nye koronaviruset.

Måndag ettermiddag haldt Nav pressekonferanse om den praktiske gjennomføringa av tiltaka.

Nav-sjef Sigrun Vågeng hadde med seg kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt og arbeids- og tenestedirektør Kjell Hugvik.

– Denne situasjonen gjer at vi må setje i gang systemløysingar som gjer at vi kan komme raskt i gang med å betale ut pengar, vi kan ikkje seie i dag når vi har nye løysingar på plass, seier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

Nav jobbar med å styrke bemanninga innanfor dei einingane som handterer dagpengar, sjukepengar og omsorgspengar slik at dei kan få ned saksbehandlingstida.

Nav jobbar og med å gjere regelverket enklare slik at dei kan behandle søknadene raskare, fortel Åsholt.

– Men, det vil bli auka saksbehandlingstid. Vi har aldri opplevd liknande pågang, seier han.

– Vis tolmod

Nav sin arbeids- og tenestedirektør Kjell Hugvik oppmoda personar som treng støtte til å bruke Nav sine nettside for å lette på den store pågangen som dei no opplever.

– Vis tolmod og la dei som har mest behov for bistand komme først i køen, seier han.

Sjølv om fleire kontor er stengde på grunn av smittefare vil du kunne komme i kontakt med ein rettleiar gjennom telefon eller på Nav sine nettsider.

Åsholt informerer om at nokre kontor er stengde grunna smitte, men at dei fleste kontora framleis er operative.

– Nokon Nav-kontor er nede på grunn av smitte, men dei store einingane våre er ikkje særleg rørt av smitte enno, seier han.

Har aldri opplevd så stor pågang

Åsholt fortel vidare at Nav har mobilisert alle tilgjengelege ressursar for å handtere auken av saker.

– Det har vore stor auke i søknader om støtte som følgje av permisjonar, og vi forventar eit langvarig stor pågang av folk som treng hjelp, seier kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt.

To tiltakspakkar

Ei rekke store bedrifter har varsla omfattande permisjonar på grunn av krisa i arbeidslivet grunna det nye koronaviruset.

Regjeringa fekk ikkje fleirtal for tiltaka dei varsla før helga, og partia på Stortinget forhandla heilt fram til morgontimane måndag.

Søndag lova statsminister Erna Solberg minst 100 milliardar kroner til norske verksemder som fryktar massearbeidsløyse som følgje av korona-krisa.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre sa i Politisk kvarter måndag morgon at mange vil oppleve økonomiske vanskar når jobbar blir borte, og at dette kviler tungt over partia.

– Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV har gått saman om å kommentere skissa regjeringa kom med, og gjere den betre. Gjere den meir sosial og sørgje for at arbeidsfolk ikkje får ei urettferdig rekning. Vi skal òg sørge for at dei som ikkje har noka sikring, som frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande blir tatt godt vare på, sa Støre.