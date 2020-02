Nav får kritikk for prestisjeprosjekt: – Ingen tid å miste

– Jeg har vært borte fra arbeid siden 2004, som gjorde at jeg hadde et veldig stort hull i CV-en. Så uten dem hadde jeg ikke hatt mulighet, sier Juliussen.

Han er en del av gruppen med hull i CV-en, som pilotprosjektet «Vi inkluderer» skal hjelpe. Programmet, som ledes av Nav, startet i 2019 og testes ut i fylkene Trøndelag, Vestland og Oslo.

Sammen med næringslivet skal Nav koble passende arbeidssøkere med bedrifter.

Bekymret

Nå får Nav kritikk fra analyseselskapet Oslo Economics for problemer med å komme skikkelig i gang, manglende koordinering og dårlig informasjonsflyt. Det bekymrer Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun frykter at resultatet er at færre personer kommer seg ut i arbeid.

– Vi har ingen tid å miste, for det er gjerne slik at jo lenger man venter, desto vanskeligere blir det å få folk varig inn i jobb. Med andre ord: Hvis ikke dette gis tilstrekkelig prioritet, så risikerer vi at flere faller varig ut av jobb.

BEKYMRET: Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO, sier at inkludering av de med hull i CV-en får mange inn i arbeidslivet og gir bedriftene viktig arbeidskraft. Hun er bekymret for at vi ikke får utnyttet potensialet som ligger i en slik ordning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Treg start

Det har tatt lengre tid å få prosjektet i gang enn først ventet, sier Kjell Hugvik, som er arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

– I starten var dette et samarbeid mellom NHO og Nav, og det har vært veldig bra. Nå har det kommet til langt flere aktører fra næringslivet. Det vil også gi et mer solid prosjekt.

Hugvik sier at prosjektet har fått godt trykk utover høsten, og at brikkene begynner å falle på plass. Opprinnelig skulle prosjektet ha en varighet på tre år, noe de har søkt til arbeidsdepartementet om å få utvidet.

– Vi synes dette er et veldig viktig prosjekt, og vi er veldig glad for å kunne få et samarbeid med mange i aktører i næringslivet, både på arbeidssiden og arbeidstakersiden. Fra Navs side kommer vi til å prioritere dette høyt, og det har vi gjort hele tiden.

Delvis forståelse

Melsom sier hun har forståelse for at det tar lang tid, men at det er all grunn til å ta rapporten på fullt alvor, slik at man kan lykkes med inkluderingen.

Selv om inkluderingsprosjektet tar utgangspunkt i «Ringer i vannet»-prosjektet fra NHO, så sier Melsom at suksessoppskriften er samarbeid mellom næringsliv og det offentlige.

– Bedriftene trenger oppmerksomhet hvis de skal jobbe med tilrettelegging og inkludering. Man må redusere ansettelsesrisiko, og det må det offentlige hjelpe med. Og det er viktig med en fast kontaktperson hos Nav.

Fikk vise seg

Torbjørn Juliussen sier at både han og flere han kjenner har fått mulighet til å vokse gjennom en sjanse til å komme tilbake i arbeid. Selv om han kom inn gjennom tilrettelegging gjennom «Ringer i vannet», sier han at han har måtte vise at han duger.

– Jeg har fått arbeidsoppgaver med tanke på hva jeg klarte å prestere.

Juliussen startet som praktikant i bedriften Polygon, og i høst fikk han fast jobb der.

– Jeg var jo litt grønn til å begynne med, siden jeg hadde vært så lenge uten arbeid. Men etter hvert klarte jeg å vise at jeg duger, sier Juliussen.