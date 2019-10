Nav ba Optikerforbundet fjerne artikkel om brillestøtte

Et av de mest kontroversielle kuttene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 var innstrammingen i støtten til barnebriller.

Regjeringen vil innføre en øvre grense på 1200 kroner for vanlige briller og 2400 kroner for spesialtilpassede briller, selv om mange brilleglass er langt dyrere.

Slikt ordningen fungerer i dag får man maksimalt dekket 475 kroner for innfatning, men det er ingen øvre grense for glass.

For en uke siden sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på NRK-programmet Debatten at beregningene er gjort på bakgrunn av dialog med bransjen.

Nav hevdet også å ha vært i kontakt med fire optikerkjeder for å hente inn prisinformasjon, noe Norges Optikerforbund avviste.

«Ingen hos kjedene, leverandørforeningen, Synsinformasjon eller NOF kan bekrefte å ha mottatt forespørsel om dette», skrev Norges Optikerforbund på sine nettsider dagen etter.

– Vi endret artikkelen på fredag etter å ha blitt kontaktet av Nav, som egentlig ønsket at vi skulle fjerne nyheten, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

– Ikke greit

Ifølge Haugo mente Nav at det som sto i artikkelen var feil. Han forteller at kjedene sa nei da de ble spurt om de hadde vært i kontakt med staten eller Nav, men at de senere fikk informasjon om at Nav hadde bedt dem om generelle prislister.

– Vi har bedt om å få det dokumentert, og har ikke fått det. Derfor skrev vi det. Nå kommer det frem informasjon om kontakt, så da endret vi det, sier han.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Foto: NRK

Hauglie sier hun ikke vet noe om kommunikasjonen mellom Nav og Norges Optikerforbund.

– Jeg kjenner ikke til dialogen, men vil tro at man har vært opptatt av at det som står der er riktig, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken mener det er oppsiktsvekkende at Hauglie ikke vil ta stilling til om det er greit at Nav ber en organisasjon fjerne en artikkel fra nettsidene sine.

– Selvfølgelig er ikke det greit. Nav skal ikke opptre som informasjonskontor for regjeringen og prøve å bli kvitt saker som er ubehagelige for regjeringen. Da får de heller skrive et innlegg om hva de mener er feil, sier Lysbakken.

– Noen barn kommer uheldig ut

Ifølge Hauglie har den dokumenterte dialogen med bransjen handlet om regelverket og hvordan ordningen har fungert i praksis.

Tre av fire optikerkjeder ga Nav generelle prislister, og satsene er utarbeidet på grunnlag av disse.

– Å kalle det dialog er å dra det langt. Generelle prislister egner seg kanskje heller ikke til å regne ut priser på briller til barn som har spesielle behov, sier Haugo.

Han mener noen barn vil komme svært uheldig ut ettersom ordningen skal dekke mange forskjellige typer synsproblemer.

– Det er standardprisene i bransjen de har bedt om, og det har de fått. Men det er jo ikke de prisene som blir brukt når man skal lage en avansert barnebrille til et barn med enten veldig høy brillestyrke, sterke prismestyrker eller skjeve hornhinner. Alle skjønner jo det, sier Haugo.

– Pinlig for regjeringen

Hauglie bekrefter at bransjen ikke har vært med på utregningen.

– Bakgrunnen for hele saken er at Nav gjorde en gjennomgang av ordningen og så at det var store prisforskjeller, at det var gitt støtte til uforholdsmessig dyre briller, og at det var uklarheter rundt praksisen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Paal Wergeland / NRK

– Folketrygden skal dekke en rimelig brille. Bransjen har oppgitt hva brillene koster, og da må jeg nesten tro på det, sier Hauglie.

Ifølge Hauglie vil regjeringen se om det er behov for unntak i enkelte særtilfeller.

– Satsen ligger også høyere enn snittprisen. Veldig mange barn trenger i utgangspunktet en ganske ordinær brille, sier hun.

Lysbakken kaller Hauglies svar «en helt utrolig ansvarsfraskrivelse».

– Det er regjeringen som har lagt frem dette kuttet, som har argumentert for det og som står ansvarlig for det. Det har blitt en veldig pinlig sak for regjeringen. Mange familier vil få kjempestore utgifter. Det er på tide at regjeringen innser at de, i sin jakt på enda et usosialt kutt, har gjennomført noe som de åpenbart ikke har skjønt konsekvensene av, sier Lysbakken.