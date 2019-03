– Den siste tiden har dessverre Senterpartiet stilt seg på feil side i klimadebatten. Man latterliggjør og kritiserer klimatiltak, i stedet for å ta på seg ledertrøya og vise vei for hvordan man kan kutte utslipp, sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet til NRK.

Hun tenker blant annet på stortingsrepresentant Geir Pollestad som i februar sa til Vårt Land at han «får lyst til å sette bilen på tomgang» når han hører klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) snakke.

– Den type utspill gjør ikke klimapolitikken mer fruktbar. Han burde brukt anledningen til å si noe om hvilke klimatiltak Sp vil fremme, i stedet for å legge seg på en utrolig barnslig retorikk. Selv om han har elbil, sier Lundeberg.

Splitter ledelsen

Samtidig som tusenvis av ungdom i dag skulker skolen for å kreve at politikerne gjør mer for klimaet, møtes senterpartister fra hele landet til landsmøte på Hamar. Flere av dem er bekymret over retningen partiets miljøpolitikk har tatt, og har sendt inn en rekke forslag til ny klimapolitikk.

Første nestleder Ola Borten Moe har samtidig ledet et utvalg som går inn for å gi full gass i oljeutvinningen også fremover. Samtidig har andre nestleder Anne Beathe Tvinnereim tatt til orde for en grønnere profil. Og partiets tidligere leder og oljeminister Åslaug Haga har i Aftenposten tatt til orde for en sluttdato for norsk oljeproduksjon.

Anne Beathe Tvinnereim vil ha en grønnere Sp-profil. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– De står i en spagat, slår Lundberg i Naturvernforbundet fast.

Tvinnereim mener på sin side at ingen partier har et like godt utgangspunkt som Sp for å føre en god klimapolitikk.

– Det skal ikke råde noen tvil om at Senterpartiet jobber for en rask og grønn omstilling av norsk økonomi. Det er slik at folk i primærnæringene og distriktene merker klimaendringene først. Men det er også der mange av løsningene finnes. Derfor må vi pusse den grønne kløveren på dette landsmøtet, sier hun til NRK.

Populist?

I sommer gikk hun ut i Nationen og sa partileder Trygve Slagsvold Vedums stadige uttalelser om lavere avgifter og bensinpriser kan oppfattes populistisk. Det er et budskap hun ikke gjentar like før landsmøtet starter.

– Vi trenger en praktisk og rettferdig klimapolitikk. Praktisk i den forstand at den setter naturen i arbeid for klimaet. Rettferdig, så den ikke rammer de som har minst fra før. For slik er det i dag med regjeringens avgiftspolitikk, sier hun.

– Hvordan syns du Vedum har fått fram det budskapet?

– Trygve er en veldig praktisk og handlekraftig politiker, som er opptatt av løsninger som fungerer i praksis. Det er slike løsninger vi må få tydeligere fram i vår politikk.

Vedum mener Sp har fremmet mange gode klimatiltak, men at de er annerledes enn de andre partienes. Han mener skogen er det viktigste verktøyet Norge har i kampen mot klimaendringer – ikke avgifter.

– Alt for mange er opptatt av symbolpolitikk. Som da regjeringen kuttet i pendlerfradraget og økte elavgiften og kalte det klimapolitikk. Vi må satse på skog, CO2-fond, lagre mer CO2 og bruke naturen. Det er det beste verktøyet vi har for å få ned utslippene, sier han til NRK.

– Vil ikke snakke om klima

Lundberg i Naturvernforbundet er glad for at Senterpartiet nå varsler tydeligere klimapolitikk.

Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet er glad for at Senterpartiet lover nye toner i klimapolitikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Utfordringen vi står overfor nå, er at utslippene må halveres på elleve år. Så vi trenger alle gode tiltak på bordet. Det er ikke ofte vi har hørt Vedum snakke om klima. Det virker helst som noe han ikke ønsker å snakke om. Og det er ikke ofte han kommer med egne løsninger for hvordan vi skal få kuttet utslipp, sier hun.

– Det er på høy tid at de tar denne debatten, legger hun til.