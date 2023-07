Nattoptikk fra Norge gir Ukraina en klar fordel

Ukraina er godt i gang med sin offensiv, og har erobret flere landsbyer som tidligere var okkupert av Russland. Flere av disse gjenerobringene av landsbyer må ha skjedd om natten, sier militæreksperter til den britiske avisen Daily Telegraph.

Dette skal ukrainerne ha klart, blant annet ved hjelp av utstyr donert fra USA og Norge som gjør Ukraina i stand til å kjempe om natten, ifølge avisen.

Hamish de Bretton-Gordon er en britisk militærekspert som følger krigen tett, for bland andre Daily Telegraph. Han er også en fast bidragsyter i podcasten Ukraine the latest. Foto: Universitetet i Cambridge

Dette bekrefter den britiske militæreksperten Hamish de Bretton-Gordon i et intervju med NRK. Han var offiser i 23 år i den britiske hæren og skriver nå for blant andre for Daily Telegraph om den militære siden av krigen i Ukraina.

– Mange av angrepene som Ukraina har gjennomført de siste to månedene har vært gjennomført om natten. Det tar lang tid for infanteri, og artilleri å lære seg å operere effektivt om natten med nattoptikk utstyret Ukraina har fått fra vestlige land som USA og Norge. Så det er ganske åpenbart når vi ser når på døgnet angrepene har skjedd, så er det slikt utstyr som er brukt, sier Bretton Gordon til NRK.

– Russerne har hele veien klaget over at de har dårligere nattoptikk

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole, mener dette utstyret er svært viktig for Ukraina

– Det gjør at de ukrainske styrkene er mye bedre i stand til å angripe om natten. Og russerne har hele veien klaget over at de har dårligere nattoptikk enn det ukrainerne har. Derfor er Russland mer utsatt hvis ukrainerne gjennomfører angrep om natten, sier Geir Hågen Karlsen.

Forsvaret ønsker ikke å si hvor mye utstyr Norge har gitt til Ukraina.

– Det stemmer at Norge har donert nattoptikk til Ukraina. Dette omfatter både lysforsterkningsbriller og- kikkerter. Vi ønsker ikke å gå i detalj på hvor mange vi har donert, sier pressevakt Aleksander Engborg Hage i Forsvarsdepartementet.

– Dette er av sikkerhetsmessige grunner, da det vil kunne si noe om hvilken kapasitet dette har gitt Ukraina, sier Engborg Hage til NRK.

Ukrainske soldater bruker nattoptikk og strobelys, blinkende lys, for å bli sett av sine medsoldater. Foto: Det ukrainske forsvaret. Du trenger javascript for å se video. Ukrainske soldater bruker nattoptikk og strobelys, blinkende lys, for å bli sett av sine medsoldater. Foto: Det ukrainske forsvaret.

– Nå kan jeg se langt innover i grotten her

Inne i en liten grotte i Oslo får NRK demonstrert samme type utstyr som Norge har donert til Ukraina.

Grotten ligger inne på området til Etterretningstjenesten ved Lutvann i Oslo.

Kay fra Heimevernets innsatsstyrke på vei inn i grotten ved Lutvann. Foto: Tormod Strand / NRK

Kay og Kenneth fra Heimevernets innsatsstyrke i Oslo demonstrerer utstyret. På hodet setter Kay lysforsterkningsbriller. Han retter hodet mot en mørk del av grotten.

– Nå kan jeg se langt innover i grotten her, sier han.

Selv ser jeg bare et mørkt hull.

Kay fra Heimevernet på vei gjennom grotten. Slik ser det ut gjennom den lysforsterkede linsen NRK brukte. I grotten er det helt mørkt. Foto: Tormod Strand / NRK

Nattoptikk fungerer slik at ved å benytte fotoner, en type elementærpartikler som alt lys og elektromagnetisk stråling består av, så forsterkes det lille lyset som er, millioner av ganger. Dette gjør at soldatene kan se i mørket gjennom en grønn fosforskjerm som lager små glimt av lys.

Kay setter på seg utstyret, lysforsterkende briller. Foto: Tormod Strand / NRK

Nattoptikk kan monteres på hodet, på hjelmen, på våpenet, eller på tanks eller andre kjøretøy.

Desto mørkere det er ute, jo bedre fordel gir det i kamp, sier Kay og Kenneth. Lyse sommernetter gir mindre fordel, men de to soldatene fra Heimevernets innsatsstyrker sier utstyret jo også gir en stor fordel inne i mørklagte rom.

Kay og Kenneth fra Heimevernets innsatsstyrke i Oslo. Foto: Tormod Strand / NRK

Kay og Kenneth legger ikke skjul på hvor viktig slikt utstyr kan være, forutsatt at fienden er dårligere utstyrt.

– Du vil kunne se der hvor fienden ikke vil kunne se. Det er en stor fordel på alle operasjoner. Du har fordelen av å se fienden uten å benytte hvitt lys, slik at du ikke røper din egen posisjon.

– Hva tenker dere om at dette utstyret brukes i krigen i Ukraina nå?

– Det er jo åpenbart et viktig verktøy for soldatene når det er mørkt, sier Kay og Kenneth fra Heimevernets innsatsstyrke.

Droner blir mindre farlig for Ukraina

At ukrainske soldater i større grad enn Russland kan operere om natten reduserer også et av Russlands mest potente våpen, artilleri: granater og raketter som Russland har i store mengder, også langtrekkende, ifølge Hågen Karlsen.

Geir Hågen Karlsen mener utstyret Norge har gitt til Ukraina er svært viktig. Foto: Christian Bugge Hjort / Forsvaret / NTB

Også bruk av droner for å finne ut hvor ukrainske soldater er i terrenget, blir vanskelig om natten for russiske styrker. Russland har militære droner med nattoptikk, men i begrenset antall. De kinesiskproduserte kommersielle rekognoseringsdronene har ikke nattoptikk. Dermed er det vanskeligere for Russland å oppdage, og angripe ukrainske styrker om natten, ifølge Daily Telegraph.

Men også Russland har utstyr til å se om natten, på tanks og på soldater med nattkamera og nattbriller.

– På generelt grunnlag så vet vi at det er av dårligere kvalitet. Og det betyr i praksis at du ser mindre og på kortere avstand enn moderne vestlig utstyr. Og i tillegg så har de mindre antall av dette utstyret, sier Geir Hågen Karlsen.

Angrepene Ukraina utfører nå er ifølge militæreksperter kun forberedende angrep for å finne ut hvor de russiske befestningene er svakest, og hvor det er mulig å presse seg gjennom for Ukraina.

– Når Ukraina finner det svake punktet i de russiske forsvarsstillingene og velger å sette enn et stort angrep, regner jeg også med at dette vil skje om natten med nattoptikk-utstyret som en viktig del av det store angrepet, sier Hamish de Bretton-Gordon til NRK.