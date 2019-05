Nasdaq trekker budet sitt på Oslo Børs

Nasdaq melder mandag morgen at det trekker sitt bud på Oslo Børs VPS, skriver Dagens Næringsliv.

«Beslutningen er fattet fordi det under nåværende omstendigheter ikke er mulig å innfri betingelsen om minste akseptgrad i tilbudet. Aksjonærer som tidligere har akseptert tilbudet, frigjøres fra sine forpliktelser i henhold til tilbudet.», skriver Nasdaq i en børsmelding.

Det første budet til det amerikanske børsgeruppen var avhengig av at 90 prosent av aksjonærende godtok budet. Krave ble senere senket til 67 prosent.

Euronext har allerede sikret seg rundt 53 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS - og blokkerer dermed for konkurrenten Nasdaq.

Ble avvist

For to uker siden ble det klart at Finansdepartementet godtok både Nasdaq og Euronext som ny eier av Oslo Børs VPS. Men kravet om å at den nye eieren må skaffe seg kontroll over to tredjedeler av aksjene, som blant annet Nasdaq, DNB og KLP oppfordret til, ble avvist.

Et slikt krav kunne nemlig ha utelukket Euronext som kjøper fordi DNB, KLP og en knippe andre banker støttet Nasdaq.

Lauri Rosendahl, leder av Nasdaq i Norden, beskrev avgjørelsen som «skuffende». Etter noe betekningstid velger nå Nasdaq å trekke budet sitt.