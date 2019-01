Nasdaq legger inn bud på Oslo Børs VPS

Det amerikanske børsselskapet Nasdaq kunngjør at det vil kjøpe samtlige aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for 152 kroner per aksje.

Styret i Oslo Børs anbefaler enstemmig å godta tilbudet.

Det skriver Dagens Næringsliv, som også melder at det formelle budet vil bli fremsatt i et tilbudsdokument omkring 4. februar.

Fakta om Oslo Børs Ekspandér faktaboks Norsk markedsplass for omsetning av verdipapirer. Tilbyr i dag handel i aksjer, egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Selskapet er et allmennaksjeselskap som eies av Oslo Børs VPS Holding, som i hovedsak eies av finansielle aktører. De to største aksjonærene er DNB og pensjonsfondet KLP. Oslo Børs åpnet i Kristiania 15. april 1819. Ved utgangen av 2017 var det 220 selskaper på børsen med en samlet markedsverdi på 2.159 milliarder kroner. Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, varslet julaften i fjor at de ønsket å kjøpe Oslo Børs. 30. januar ble det kjent at den amerikanske børsen Nasdaq melder seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Kilde: Store norske leksikon, NTB

– Vi mener at tilbudet fra Nasdaq helhetlig er så mye bedre for det norske kapitalmarkedet og for norske bedrifter, at det får enstemmig støtte fra hele vårt styre og ledelse, sier konsernsjef Bente Landsnes i Oslo Børs VPS på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Fra før av har det europeiske børsselskapet Euronext lagt inn et bud på 145 kroner per aksje.

Euronext har kontroll på rundt 50,5 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS, mens Nasdaq nå har fått ja fra aksjonærer som står for 35,11 prosent av aksjene.

Fakta om Nasdaq Ekspandér faktaboks Amerikansk elektronisk markedsplass for aksjer, basert i New York. Opprettet i 1971, som et automatisert system for omsetning av unoterte aksjer, og har har utviklet seg til en av verdens største børser. I 1994 passerte den NYSE (New York Stock Exchange) i omsetningsvolum. Nasdaq har særlig vært viktig for små selskaper i vekstfasen; fra 1990-årene var det særlig mange selskaper innen IT og internettbransjen notert på denne børsen. Nasdaq-indeksen har derfor blitt brukt som et mål for verdien i selskapene innen denne bransjen. Eierselskapet med samme navn eier også sju europeiske børser, deriblant Københavns Fondsbørs, Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen og Kauphöll Íslands. Meldte seg 30. januar på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia, NTB

Peker på Nasdaq

Euronext kom med sitt bud på Oslo Børs på julaften. Nasdaq har jobbet intensivt siden da med å fremme et bud, ifølge Lauri Rosendahl, administrerende direktør i Nasdaq Nordic.

– Vårt utgangspunkt er å utvikle de nasjonale kapitalmarkedene, og så ser vi hva vi kan gjøre på nordisk nivå. Vi har lært at det ikke er ett europeisk marked, men et norsk, et svensk, et finsk og så videre, sier Rosendahl.

Administrerende direktør for Nasdaq Nordics, Lauri Rosendahl, under pressekonferansen på Oslo Børs VPS onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nasdaqs framheving av de lokale markedene har vært viktig for ledelsen i Oslo Børs VPS.

– Norge er et lite land i verden. Norske selskaper vil ha mer synlighet på en nordisk plattform enn på en større europeisk plattform, der man ikke kommer så tydelig fram, sier Landsnes.

Hun peker også på muligheten for å slå Oslo Børs sammen med råvarebørsen Nasdaq Commodities som opererer i Oslo fra før.

– Det vil gi et sterkere børskompetansemiljø i Norge. En av bekymringene våre er at det har vært et litt sårbart miljø. Med å samle dette vil man få et helt annen tyngde i det norske markedet samlet sett, enn man ville med et annet forslag, sier Landsnes.

– Mer verd enn man skulle trodd

Ola H. Grytten er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole Foto: Helge Skodvin / Pressefoto

– Det at flere er interessert i å eie Oslo Børs, er positivt for kapitalen som spyttes inn i børsen, sier Ola H. Grytten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), til NRK.

– Når Nasdaq vil by mer enn Euronext, tyder det på at Oslo Børs er lukrativ og mer verd enn man har trodd, sier han.

Med nye kapitalsterke eiere vil man få en børs som har en sjanse til å fungere enda bedre enn i dag, påpeker han.

– Er det noe poeng i å overby Euronext når selskapet allerede har kontroll på over halvparten av aksjene i Oslo Børs?

– Ja, om man tror at Euronext vil selge seg ut.

Han forklarer at Oslo Børs kan selges fordi det er et privat selskap og ikke et offentlig organ.

– Det er en internasjonal trend man ser framover nå, at det er veldig sannsynlig at mange børser vil skifte eiere, og at børsene vil ha store eiere. Man kan spørre seg om det vil ende opp med at man ikke har børs i hvert enkelt land, sier Grytten.

Foreløpig er det ikke som tyder på at det ikke vil være en børs i Oslo, understreker han.

– Det er ingen umiddelbar fra for å miste børsene, men jeg kan ikke si hvordan det er om 30 eller 50 år.

Flere aksjonærer sier ja

DNB, som eier 19,82 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS gjennom selskapskapital i DNB Livsforsikring AS, skriver i en børsmelding at de lytter til styrets anbefaling til aksjonærene og aksepterer budet fra Nasdaq.

– DNB har historisk ment at eierskapet i Oslo Børs VPS bør ha en sterk forankring i det norske markedet. Med de alternativene som nå foreligger mener vi at Nasdaq vil tilby den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og for Verdipapirsentralen (VPS), heter det i børsmeldingen.

Også KLP, som eier ti prosent av aksjene i Oslo Børs VPS, skriver i en pressemelding at de aksepterer Nasdaqs bud.

– Oslo Børs har hatt en viktig rolle som kapitalkilde og markedsplass for vårt næringsliv, og har løst denne oppgaven godt. Vi vurderer det slik at Nasdaqs bud og planer for Oslo Børs og Verdipapirsentralen best vil ivareta og videreutvikle disse viktige funksjonene fremover, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes i pressemeldingen.

Sparebanken Vest, eier av 1,63 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS, opplyser at de også godtar budet fra Nasdaq.