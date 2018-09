Nasdaq i gang med å fryse Einar Aas' verdier

Aas startet med krafttrading i egen regi i 2001 og har flere ganger figurert på inntektstoppen i Norge. Nå risikerer han imidlertid å bli slått personlig konkurs som følge av feilslåtte veddemål i kraftmarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har innledet en prosess for å fryse hans verdier, i tillegg til andre passende juridiske tiltak i Norge. Vi har ingen øvrige kommentarer og kommer til å fortsette å kommunisere med våre medlemmer for å få tilbake så mye penger som mulig fra Einar Aas, skriver kommunikasjonssjef David Augustsson i Nasdaq Clearing i en epost til avisen.

TAPTE ALT: Den mediesky kraftspekulanten Einar Aas var lenge sett på som en mann med usedvanlig teft i markedet for elektrisk kraft. Nå risikerer han personlig konkurs.

Sitter på store verdier

Ifølge Augustsson har selskapet møtt Aas og hans juridiske rådgiver med det formål å få tilbake så mye som mulig av det han skylder dem. Ifølge Dagens Næringsliv var selv ikke Aas' siste frie likvide midler på 350 millioner kroner tilstrekkelig til å holde posisjonene på kraftbørsen.

Aas sitter på store verdier i eiendommer han har kjøpt og utviklet de siste årene, i tillegg til det heleide aksjeselskapet Toppen Invest og eiendeler i flere spanske selskaper. Ifølge avisen sitter Aas på verdier for mange hundre millioner kroner, men alt kan nå gå tapt.

Tapte stort på lavere strømpris

Aas hadde satset enorme beløp på at de nordiske kraftprisene skulle stige og nærme seg prisnivået i det tyske kraftmarkedet som følge av tørkesommeren. Men i stedet falt prisene i Norden. Dermed tapte Aas trolig over 1 milliard kroner, mens Nasdaq Clearing i tillegg tok et tap på 1,1 milliarder kroner da posisjonene han hadde hatt, ble tvangssolgt.