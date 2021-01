Det største skiftet i norske narkotikapolitikk kan komme til våren. Da skal Stortinget stemme over Rusreform-utvalgets forslag. Saken er ventet å skape stort engasjement og allerede nå er det glohet debatt.

I over et halvannet år jobbet eksperter på oppdrag fra regjeringen med forslag til en ny ruspolitikk. Rusreformutvalgets innstilling «Fra straff til hjelp» innebærer ikke en legalisering av narkotika, men at bruk og besittelse til eget bruk ikke straffes.

Blant de største motstanderne av utvalgets forslag om avkriminalisering finner vi i Fremskrittspartiet.

NRK er med når partiets representanter Sylvi Listhaug og Åshild Bruun-Gundersen besøker Kripos i Oslo. De skal på nært hold få se noe de ikke har sett før.

– Dette vil være helt uansvarlig

Ikledd en hvit lab-frakk viser senioringeniør Elisabeth Drange frem alt fra kokain og heroin, til mer ukjente og eksperimentelle narkotiske stoffer. Med få tastetrykk på kalkulatoren finner medarbeideren fra Kripos raskt ut gateverdien.

– Herlighet, smeller det fra Listhaug.

På «oppdrag» for representantene fra Fremskrittspartiet regner narkotikaanalytikeren ut hvor mange rusdoser de foreslåtte mengdene fra Rusreformutvalget gir.

– Det er første gang vi får se det på denne måten, sier Bruun-Gundersen.

EKSEMPEL: Dette er et eksempel på mindre mengder med ulike narkotiske stoffer man kan bære på seg straffritt, hvis Rusreform-utvalgets innstilling blir fulgt. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Minst et dusin narkotiske stoffer er plassert på bordet foran Stortingspolitikerne. De studerer stoffene nøye. Flere av de narkotiske stoffene har politikerne aldri sett før.

Dette er hva de foreslåtte mengdene gir i antall rusdoser:

MDMA: 6 rusdoser (1 gram)

Amfetamin: 28 rusdoser (5 gram)

Kokain: 63 rusdoser (5 gram)

Heroin: 75 rusdoser (5 gram)

Hasj: 44 rusdoser

Marihuana: 20 rusdoser

GHB: 15 rusdoser

LSD: 1 rusdoser

Khat: 8 rusdoser (2 kg)

Sopp: ca. 15 rusdoser

Tabletter: 25 rusdoser

Totalt 301 rusdoser. Gateverdien anslås til være rundt 20.000 kroner.

– Skrekk og gru. Dette vil være helt uansvarlig. Jeg synes det er helt vilt at man i fullt alvor mener at folk skal kunne gå rundt med rundt 300 doser på seg til en verdi av 20.000 kroner, sier Listhaug og legger til.

– Jeg kan garantere at Fremskrittspartiet aldri kommer til å være med på dette.

Slår kraftig tilbake mot Frp-politikerne

Arild Knutsen er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk og har lenge jobbet for avkriminalisering. Han rister på hodet når NRK leser opp sitatene fra politikerne som har vært på besøk hos Politiet.

– Jeg mener det er grov og intensjonell misforståelse. Å legge frem stoffene med mengdebegrensningene på denne måten og påstå at det er noe vi synes er greit, blir helt feil. Disse mengdene er foreslått for at brukere skal slippe å dra i rusmiljøet hver eneste dag.

TULL: Det er ment som ti dagers forbruk, sier Arild Knutsen om mengdene rusreform-utvalget foreslår. Han mener det vil være mye bedre enn at brukere skal løpe rundt og kjøpe narkotika hver dag for å fylle dagsbehovet. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Hvis det hadde vært noen som hadde gått med de mengdene som du nevner, ville de blitt pågrepet og straffeforfulgt. Det er ingen brukere som går med det der. Det er en konstruert problemstilling som ikke har noen rot i virkeligheten, legger Knutsen til.

Med andre ord er det fortsatt forbudt. Politiet skal fortsatt beslaglegge og reagere på narkotikabruk, og det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika. Ved mistanke om at narkotikaen ikke er til eget bruk, vil det kunne beslaglegges.

Men utvalget foreslår at man ved besittelse ikke skal straffes med bøter og fengsel, men isteden bli pålagt en samtale med kommunen.

Knutsen, som er tilhenger av rusreformen og engasjerer seg i stoffbrukeres rettigheter, er kritisk til politikere og politiet, som han mener prøver å score billige poeng i denne saken.

– Vi som støtter rusreformutvalgets innstilling blir fremstilt som idiotliberale. Jeg synes ikke det er en fin måte å drive diskusjon på, avslutter Knutsen.

Mener utvalget legger til rette for storstilt salg

De foreslåtte mengdene, også kjent som terskelverdier, skaper reaksjoner blant flere. Ikke alle er fornøyde med det flertallet av medlemmene i utvalget ønsker.

– Dette er å legge til rette for storstilt salg og gjør politiets jobb helt umulig i kampen mot narkotika, mener Bruun-Gundersen.

NRK har vært i kontakt med utvalgsleder Runar Torgersen som ikke ønsker å kommentere innvendingene til forslaget som er lagt frem.

– Fremskrittspartiet er enig i at unge rusavhengige skal få hjelp, men rusreformutvalget har altså ikke foreslått et eneste tiltak for å gi bedre helsehjelp. De har heller lagt til rette for at kriminaliteten kan øke og salget kan øke ved at ungdommer over 18 år kan bære narkotiske stoffer i disse enorme mengdene. Det er med på å skape en samfunnsutvikling vi i Frp er en direkte motstander av, legger hun til.

Politiet fraråder avkriminalisering

Rusreformutvalget leverte sin utredning 19. desember 2019. I den foreslås det å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten og avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk.

STØTTER: – For meg så er det jo bare å gå femti meter ned i gata, og så kan jeg selv se at vi ikke nødvendigvis bare har suksesshistorier å vise til når det gjelder narkotikapolitikken i Norge, har Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud uttalt til NRK tidligere. Foto: Thomas Brun / NTB

Politiet frarådet avkriminalisering av narkotika blant annet fordi de frykter økt bruk. Politidirektøren har vært tydelig på hva hun mener i denne saken, og har også fått kritikk for det.

NRK har tidligere skrevet at Riksadvokaten støtter avkriminalisering ved bruk av mindre mengder narkotika. Jørn Sigurd Maurud mener dagens narkotikapolitikk ikke har hatt ønsket effekt.

Helsedepartementet har en målsetting om at Rusreformen skal vedtas av Stortinget innen sommeren.