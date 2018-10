Narkofly-piloten nekter for at han fløy i skjul

Også en mann i 20-årene sier han kun var med for å få flytimer. Piloten forteller via sin advokat at han avbrøyt ferien med kona for å fly til Norge.

Det var like etter klokken 18 mandag kveld et småfly landet på Kjeller flyplass.

– Når flyet ikke meldte seg for tolletaten så fikk det varsellampene til å blinke og vi aksjonerte på bakgrunn av det, sier seksjonssjef for Tolletaten på Gardermoen Tor Fredriksen.

TOLL: Seksjonssjef for Tolletaten på Gardermoen, Tor Fredrikse, titter inn i småflyet. – Et betydelig beslag, faktisk også i nordisk og europeisk sammenheng, sier Fredriksen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Advokaten til piloten sier man ikke er pliktig å melde inn landing på Kjeller flyplass. Men det var altså den manglende innmeldingen som gjorde at tollerne fattet interesse.

– Fullstendig overvåket

FORSVARER: Patrick Lundevall-Unger forsvarer piloten. Foto: Privat

Den tyske piloten i 40-årene sitter fengslet i fire uker, med full isolasjon i to uker. Advokaten sier til NRK at piloten mener han er uskyldig, og at han meldte seg regelmessig via transponderen til Flight Information Service.

– Det er helt feil at han ikke hadde tanssponderen på eller fløy lavt for å unngå å bli merket, slik som det ble hevdet i media. Han la inn en firesifret kode når han startet turen, og når han legger den inn i transponderen kan alle myndigheter se hvor han befinner seg, sier advokat Patrick Lundevall-Unger.

Politiet kan ikke oppklare om historien til piloten stemmer, torsdag kveld:

– Etterforskningen vil vise dette, sier Kristina E. Bruusgaard, politiadvokat i Øst politidistrikt.

BESLAG: Politiet fant to kofferter om bord. Inne i sølvpapiret var totalt 50 kilo hasj Foto: Tolletaten

Lundevall-Unger sier Flight Information Service hele tiden vil kunne se den aktuelle posisjon, høyden og navnet på flyet etter at du har klokket inn de fire tallene i transponderen.

– Da er han fullstendig overvåket og det er fullstendig feil å si at han ikke var på radaren.

– Var på ferie

Ifølge advokaten avbrøyt piloten en ferie med kona for å fly.

– Han var på ferie, og så fikk han forespørsel på WhatsApp om han kunne fly til Oslo. Han sa nei, men så fikk han igjen forespørsel fordi han har fire seter i sitt fly. Han er den enste som kan fly dette hvis flyet skal være forsikret, sier Lundevall-Unger.

BESLAG: det ble funnet rundt 2000 piller i et iPhone-etui småflyet. Politiet mistenker at pillene er ecstasy. Foto: Tolletaten

– Han visste ingenting, han var en uvitende kurer, sier advokaten og legger til at han ikke har ytterligere kommentarer til media i dag.

Heller ikke en landsmann i 20-årene, innrømmer skyld. Også han er varetektsfengslet i fire uker.

– Han erkjenner ikke skyld og hadde heller ikke kjennskap til det som ble funnet om bord. Det er han som har erkjent som må ha visst om dette, og min klient har samarbeidet med politiet og avgitt forklaring.

Han hevder han var med på turen for å få flytimer:

FORSVARER: Gard A. Lier ved Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende. Foto: Mats Sparby / NRK

– Han var på flyturen for å få praktisk øving, fordi han trenger flytimer for å fly kommersielt. Han er pilotstudent, sier advokat Gard A. Lier.

Én erkjenner

Den siste, en mann i 30-årene innrømmer skyld. Jørund Lægland forsvarer tyskeren

FORSVARER: Advokat Jørund Lægland. Foto: Julie Wentzel Frøland / NRK

– Han erkjenner straffskyld for det han sikter for, innførsel av en større mengde narkotika. Og så har han i fengslingsmøte gitt opplysninger som bekrefter at han visste hva som var med flyet, sier advokat Lægland.

– Hva sier han til pilotens forklaring om at han ble lurt?

– Jeg har ikke sett forklaringene til de andre, og har ingen kommentar til det, sier Lægland.

Politiet har i alt pågrepet fem personer. To nordmenn ble pågrepet i Oslo, mistenkt for å være mottakere av stoffet.