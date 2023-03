Når Amina legger ut et innlegg, tømmes butikkhyllene: – Sjokkerende

I den lille godteributikken Mint på Kalbakken i Oslo er det fullt av barn og unge. Dette på tross av at det er midt i skoletida.

Selv om butikken er lokal, når butikksjef Amina Sharifi ut til titusenvis daglig. Og kundene strømmer til butikken.

– Det er utrolig gøy, sier Sharif til NRK.

Skremt

I dag er opp mot ett av fem barn i Norge overvektige, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Denne utviklingen skremmer Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Vi mener derfor det må på plass et forbud mot markedsføring av usunn mat rettet mot barn under 18, også i digitale medier, sier hun.

SJOKKERT: Butikksjef i godtebutikken, Mint, Amina Sharifi, er sjokkert over hvor viktig sosiale medier er i reklame. Foto: Maja Bachke Thomassen

Enorm rekkevidde

På TikTok har Sharifi og den lille godtebutikken opp mot 50.000 følgere. Her viser hun frem, tester, og forteller om produkter hun har i butikken.

– Om jeg legger ut en smakstest den ene dagen, er det ofte bare timer senere utsolgt i butikken, sier hun.

Sjokkert

Utenfor godtebutikken møter NRK Hadia Mirza. Hun forteller at hun daglig får opp videoene Sharifi legger ut.

– Jeg tenker at jeg bare burde gå hit en gang i uka med tanke på personlig økonomi og sånn, sier hun.

På spørsmål om hvordan TikTok-berømmelsen har påvirket salget, svarer Sharifi:

– Det har vært helt sjukt. Sjokkerende og gøy.

TREFFER UNGE: Gjennom innlegg som dette når butikken ut til unge over hele landet. Foto: Kambiz Zakaria / NRK

– En av de største truslene

På TikTok florerer det med reklame på godteri, brus og ikke minst boller med sjokolade. Alt frontet av influensere med tusenvis av følgere.

Det mener Gerhardsen kan være farlig. Hun mener den stadige eksponeringen av disse produktene fører til mer fedme blant barn.

– Fedme blant barn er en av de største truslene vi ser. Vi må få regler som regulerer emballasje, sosiale medier og plassering i butikk. Det må bli en slutt på å promotere usunne varer, sier hun.

– Vist at det er mulig

– Dere vil også stoppe reklamen på usunne varer i sosiale medier?

– Vi har vist at det er mulig både med alkohol og utenlandske spillselskaper. Nå må helseministeren på banen slik at vi får på plass et reglement som stopper denne markedsføringen, forteller Gerhardsen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deler Gerhardsen bekymring.

– Regjeringen har satt i gang et arbeid som ser på barns forbrukervern i digitale medier. Regjeringen skal også i mars legge fram ny folkehelsemelding. Her er markedsføring overfor barn og unge et naturlig tema, sier Kjerkol til NRK.

BEKYMRET: Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen mener stadig eksponering for usunne varer gjør barn mer overvektig. Foto: André Bendixen / NRK

Ikke troen på et forbud

Tilbake på Kalbakken kommer enda flere unge inn i butikken til Sharifi.

– Føler du selv noe ansvar for at disse unge får i seg for mye sukker og fett?

– Det er foreldrene som har ansvaret for hva barna får i seg, ikke jeg, sier hun.

– Hva tenker du om at så mange blir så påvirket på TikTok at de kommer hit?

– Om ikke de kjøper godteri her, kjøper de det et annet sted. Her er det foreldrene som må ta ansvaret, forteller hun.

Hun har heller ikke troen på et forbud mot videoene hun legger ut.

Omdiskutert bolle

Den siste tiden har en bolle fra den svært populære påvirkeren Oskar Westerlin, virkelig tatt av.

Sjokoladebollen med et print av Westerlins fjes på innpakkinga er utsolgt i alle butikker og omsettes nå på Finn, for mer enn trippel pris.

– Tydelige på hva bollen inneholder.

Selv om bollehysteriet har ført til at barn og unge kjøper boller i hopetall, avviser Westerlins management at han retter seg mot barn når han lager innhold i sosiale medier.

– 83,7 prosent av følgerne hans er over 18 år. Det er disse han lager innhold for. Vi er tydelige på hva bollen er og fremstiller den ikke som sunn, svarer Vilde Kristine Darvik i Max Social til NRK.