Nakstad:– Gir et håp om færre sykehusinnleggelser

Det siste døgnet ble det registrert 648 nye koronatilfeller i Norge, det er 227 flere enn dagen før og 75 flere enn mandag i forrige uke.

– Den siste uken har vi en slags fasit, og det viser at det ikke er noe høyere smittetall etter påsken, men heller litt lavere når vi ser på de aller fleste kommunene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad hos Nyhetsmorgen.

Han sier de er veldig opptatt av smittetallene fordi de vet at kurvene over sykehusinnleggelse og dødsfall vanligvis følger gjerne et par uker etter.

– Det at smitten nå flater ut gir et håp om at det kan bli færre sykehusinnleggelser når vi ser et par uker frem, sier han

Samtidig har det vært nye utbrudd flere steder i landet. Både Brønnøy kommune i Nordland og Steinkjer i Trøndelag har innført strenge tiltak.

Brønnøy kommune har innført strenge tiltak. Foto: Gerd Aarsund

Folk har vært flinke

Det viser at folk har fulgt smittereglene godt. Veldig få har reist til utlandet, og de som har vært hjemme eller steder hvor det har vært mange mennesker har begrenset sin sosiale kontakt, sier han.

Nakstad sier de ser en effekt av tiltakene.

– Dessverre har det vært en del forsakelser, men det har gitt effekt og det er et veldig mye bedre utgangspunkt nå enn det kunne vært dersom smittetallene hadde fortsatt å stige de siste to ukene, sier han.

Som legger til at det kan se ut som at vi er omtrent rett etter toppen i den tredje smittebølgen.

– Det er alltid vanskelig å beskrive disse bølgene, men det er på vei litt nedover nå, sier han.

Muterte varianter

Verre er det for veldig mange andre land i Europa.

– De står midt opp i tredje bølge, noen i en andre bølge og andre i en fjerde bølge. Det er ekstremt vanskelig i Europa nå på grunn av disse muterte virusene som er svært smittsomme.

I Brasil er 50 prosent av koronapasientene på sykehus under 40 år og han sier det er bekymringsfullt at så mange yngre er lagt inn.

Det er sett noe av det samme i Norge.

– Vi har sett at den britiske varianten gjør yngre mennesker mer syke og det kan se ut som at de ligger lenger på sykehus, sier han.

Hva den brasilianske og sørafrikanske varianten av viruset vil utgjøre i Norge, vet man ikke helt.

– Men det er grunn til å tro at også de gir mer alvorlig sykdom, sier han.

Ramadan

I dag starter muslimenes fastemåned ramadan og i den forbindelse har det blitt utarbeidet en egen smittevernveileder.

Rådene er stort sett det samme, som begrensninger ved besøk og at man må teste seg ved symptomer.

– I tillegg så har flere organisasjoner presisert at man kan vaksinere seg selv om det er ramadan. Det regnes ikke som å spise og drikke at du må få en vaksine, sier Nakstad.

Pressekonferanse i ettermiddag

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tirsdag ettermiddag (klokken 16.00) skal regjeringen holde pressekonferanse om koronasituasjonen.

Helsedirektoratet har sendt over sine råd til regjeringen, og det er tre ting som ligger til grunn.

– Vi må ha kontroll på smittespredningen. Belastningen på sykehusene og helsetjenestene må være tilfredsstillende og det siste er at vaksinasjonsprogrammet må gå etter planen for at man skal kunne gå tilbake på tiltakene, sier Nakstad.

De nasjonale tiltakene som ble innført 25. mars, går ut ved midnatt natt til onsdag.

– Nå i førsteomgang handler det om når man skal gå tilbake til det stadiet man var før påske, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) vil delta på pressekonferansen.

De nasjonale tiltakene innebærer blant annet skjenkeforbud, karantenehotell etter unødvendige utenlandsreiser, råd om maks to på besøk og en tometersregel på nasjonalt plan.