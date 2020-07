Nakstad: Kommunene har plikt til å teste sommergjester som blir syke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kommunene har plikt etter smittevernloven til å teste og også behandle folk hvis de er syke, sier Nakstad til NRK.

Han mener at mindre hyttekommuner kan bli beroliget av at det er lave smittetall i Norge nå.

– Sannsynligheten for at vi skal få en stor smittebølge nå de neste ukene, er veldig liten – også i turistdestinasjoner i Norge.

Bekymrede hyttekommuner

Neste uke begynner fellesferien, og mange mindre kommuner kommer til å få flere tusen ferierende nordmenn på besøk.

Flere av dem frykter at de ikke har kapasitet til å teste og håndtere andre enn egne innbyggere for covid-19.

I Grimstad har kommuneoverlegen sagt at de allerede er på grensen av hva de kan håndtere, og at de går sommeren i møte med gråten i halsen.

I Kragerø har ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) bedt ferierende som bor inntil tre timer unna, om å dra hjem dersom de har symptomer og vil teste seg for koronaviruset.

OPPFORDRER: Ordfører Grunde Wegar Knudsen i Kragerø ønsker at gjester med lette symptomer, skal reise hjem for teste seg. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Knudsen mener likevel at kommunen følger smittevernloven.

– Vi tester dem som skal testes etter loven, sier han etter Nakstads presisering.

Kragerø-ordføreren ønsker likevel fortsatt at de med lette symptomer, helst skal reise hjem.

– De som har snue, oppfordrer vi til å dra hjem. Men om de ikke ønsker å gjøre det, blir de også testet, sier Knudsen.

Han mener derfor det ikke er noen motsetning mellom kommunens standpunkt og beskjeden fra helsemyndighetene.

– Test deg i den kommunen du er i

Ifølge Espen Rostrup Nakstad skal du imidlertid ikke dra fra feriestedet hvis du får symptomer.

– Hvis du får luftveissymptomer i sommer og tror du kan ha fått koronaviruset, er det viktigste å holde seg i ro. Hold deg der du er, og så skal du gå og teste deg i den kommunen du er, sier han.

– Det skal være lav terskel for å bli testet. Det er ikke nødvendig å være veldig syk eller å ha feber. Å ha et eller annet luftveissymptom er tilstrekkelig for at du skal få ta en test.

I RO: – Hold deg der du er, og test deg i den kommunen du er i, hvis du får luftveissymptomer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Annerledes situasjon nå enn under hytteforbudet

Da myndighetene stengte ned samfunnet i mars, innførte de like etter også det mye omtalte hytteforbudet: De forbød opphold på hytter utenfor hjemkommunen.

Det ble gjort for å unngå en potensiell overbelastning på helsevesenet i kommuner med mange hytter.

Nå er situasjonen annerledes, påpeker Nakstad.

– På tiden med hytteforbudet var det mange syke i Norge, og det var mange som måtte smittespores. Hele systemet måtte rigges for å håndtere en pandemi. Det var en veldig spesiell situasjon som gjorde at små kommuner med mange hyttegjester ville ha problemer hvis folk strømmet til da, sier han.

– Nå har vi veldig gode systemer, og mye er blitt enklere. Vi har bygget opp analysekapasiteten betydelig. Man kan selv logge seg inn på Helsenorge.no og lese testsvaret sitt der. Det er også laget e-læringsprogram for kommunene så de kan trene opp personell som driver med smittesporing.

Nettopp smittesporing er det Kragerø-ordføreren er mest bekymret for dersom de skulle få et koronautbrudd.

– Sporingsarbeidet er det mest utfordrende, og dette er også noe vi har gitt tilbakemelding til helsemyndighetene om.