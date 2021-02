Nakstad: Fordelen med vinterferie er mindre kontakt mellom mennesker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Halve landet innledet vinterferien denne helga, og på mange skidestinasjoner venter de storinnrykk av nordmenn på ferie i eget hjemland.

På Hovden i Bykle kommune er det til vanlig 956 innbyggere, men i høysesongen mer enn tjuedobles antallet som oppholder seg i bygda.

– Da blir vi sysselsatt alle mann. Vi har mye langrennsløyper og det er veldig snøsikkert her, sier ordfører i Bykle Jon-Rolf Næss til NRK.

Mange av dem, som har satt seg bilen på vei oppover Setesdal, er skiturister fra Kristiansand og omegn. Sørlandshovedstaden har opplevd en voldsom smittevekst den siste tiden.

– Med mutert virus og mye smitte er vi engstelige. Vi har sluppet billig unna ganske lenge. Men med økt befolkning og mobilitet, så er det klart at smittetrykket øker, sier ordføreren.

Han understreker at de likevel ønsker folk velkommen til fjells og at de har forsøkt å forebygge så godt de kan.

Mindre kontakt

RUSTA OPP: Ordfører i Bykle Jon-Rolf Næss er klar til å ta i mot over 20.000 turister de nærmeste dagene. Foto: privat

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er uproblematisk å reise på vinterferie så lenge man tar forholdsregler.

–. Det er viktig at man reiser på en forsvarlig måte og er at man ikke faller for fristelsen til å glemme alt som heter pandemi og bryte alle regler fordi man har ferie. Men vi er egentlig ikke så bekymra, for dette har folk blitt vant til etter 10 måneder, sier Nakstad til NRK.

– Men er det lurt å åpne opp for full ferieutfart så kort tid etter juleferien?

– Selv om smittetallene økte etter jul, skyldtes det i veldig liten grad juleferien. Hovedårsaken var at vi fikk mange tusen mennesker som hadde feiret jul i hjemlandet tilbake til Norge. Det var også veldig lite smitte knyttet til familieselskaper innenlands i Norge, sier Nakstad.

– Ulempen med en vinterferie er at folk beveger seg over litt lengre avstander. Da er det en økt risiko for at smitte kan spres fra ett sted til et annet, hvor det normalt ikke ville spredd seg.

Han sier fordelen med vinterferien er at det blir mindre kontakt mellom mennesker i befolkningsrike områder.

– Skoler og barnehager er stengt og mange foreldre har fri. Vi tar ikke bussen like mye. Det blir mindre kontaktpunkter når vi har ferie, sier Nakstad.

– En helt annen situasjon nå

På Hovden har de oppskalert helseberedskapen for å være rustet for storinnrykk.

– Det er krevende å dimensjonere fra et tilbud for 956 fastboende og opp til en småby fra en dag til en annen, sier ordfører Næss.

– Vi er brukbart rusta, men vi må forebygge og unngå at det kommer smitte, sier han.

Nakstad sier hans erfaring er at norske kommuner klarer å håndtere dette.

– Folk er veldig flinke og kommunene gjør en veldig bra innsats med å håndtere utbrudd, sier Nakstad.

Han peker på at situasjonen er en helt annen nå enn etter vinterferien i fjor da pandemien kom til Norge.

– Smitten kom fra vinterferieopphold i Mellom-Europa, men risikoen for importsmitte er nå vesentlig lavere enn før. Men med muterte virus som er mer smittsomme innendørs, har vi to krevende måneder foran oss.