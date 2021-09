Nakstad: – Vi beveger oss gradvis mot en mer normal hverdag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi beveger oss gradvis mot en mer normal hverdag, selv om det kanskje ikke ser slik ut akkurat nå, skriver Nakstad i en epost til NTB.

Hans spådom er at vaksineringen om få uker vil endre på situasjonen.

– Det er viktig å huske på at veldig mange nordmenn vil være vaksinert om en måned. Da vil viruset ha større problemer med å spre seg, og enda færre vil kunne bli alvorlig syke, fastslår Nakstad.

– Når vi har kommet dit at det ikke er flere å vaksinere, må vi leve på en mer normal måte.

Samtidig må beredskapen opprettholdes, spesielt med tanke på utbrudd blant uvaksinerte og nye virusvarianter, understreker han.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHI avdramatiserer

Nakstad får støtte fra den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

«Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues», skriver FHI.

I ukerapporten legges det likevel til at epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og at tiltak må balanseres mot sykdomsbyrde, antall sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinering.

«Sykehusene må være forberedt på flere innleggelser», advarer FHI.

Vurdere hva som er forholdsmessig

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier seg helt enig i at samfunnet går i retning mer normal hverdag, tross at vi akkurat nå opplever høye smittetall. Dermed må man også se på forholdsmessigheten hvis man tyr til inngripende tiltak, påpeker hun.

– På nasjonalt nivå er nivået grønt, men det er mulig en god del kommuner vil innføre strengere regler i den situasjonen vi er i nå. Men da vil man i hvert fall ikke gjøre det på steder der det ikke er nødvendig, sier hun.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Amalie Henden / NRK

Hun avviser at det innebærer at koronasmitten mer eller mindre blir sluppet fri.

– Vi kommer ikke til å slippe smitten fri før vi har vaksinert så mange at vi mener det vil være enkelt å kontrollere det. Det vil også være slik at vi til enhver tid vil ha beredskap for å trappe opp med ytterligere tiltak – også etter at man går over i en normal hverdag, sier Stoltenberg.