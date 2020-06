Nakstad til unge voksne: Skjerp dere!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det varme været lokket folk ut i helgen. På badeplassene i og rundt Oslo lå folk tett i tett, og trikker og busser var fulle. I parkene samlet mange seg i store grupper.

Slutter å bry seg

– Vi er særlig bekymret for unge voksne som ikke ser ut til å bry seg om smittevernreglene. De må skjerpe seg, og tenke mer på koronarådene når de er ute i sosiale sammenhenger eller på fest.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

BER FOLK SKJERPE SEG: Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad sier at folk har en tendens til å glemmer smittevernrådene i varmen. Foto: Helle Westrum / NRK

Hvem tenker du på som unge voksne?

– Jeg tenker på dem som er fra myndighetsalder og oppover i 20-årene. Det er de som oftest er på fest og ute på byen, og som i størst grad ikke tenker så mye på koronavettregler.

Nakstad sier at selv om det er helg, er det like viktig å tenke på smittevernreglene.

– Gjør vi ikke det og får mer smitte inn i samfunnet, er det nettopp den typen adferd som bidrar til stor smittespredning. Det ønsker vi for all del å unngå.

På fest med mer enn 20 mennesker, er det fort gjort at man kommer tett innpå andre.

ADVARER MOT SMITTE PÅ FEST: Du er ekstra sårbar der det er mange mennesker samlet. Hold avstand, og hold deg hjemme dersom du ikke føler deg HELT frisk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jo flere som er samlet, jo mer sårbar er man hvis en av dem som er der er syk. Unge voksne får milde symptomer og drar på fest likevel. Dermed er faren stor for smittespredning i det miljøet, sier Nakstad.

Oppblomstring av smitte

Akkurat nå er imidlertid smittetallene i Norge lave.

– Vi har god kontroll gjennom smittesporing. Smitten er lokalisert til miljøer rundt enkeltpersoner. Men hvis man slutter å tenke på avstandsregler og dropper å være hjemme hvis man er syk, da skal det lite til før vi igjen får en oppblomstring av viruset, sier Nakstad.

IKKE ALLE HOLDER AVSTAND: Det blir folksomt på Sørenga bad i Oslo når sola steker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det at folk følger rådene er en viktig investering for å unngå strengere tiltak og for å kunne leve så normalt som mulig, også i fremtiden.

Espen Nakstad er sikker på at de færreste av oss ønsker å gå tilbake til slik vi hadde det i mars og april.

– Det håper vi at vi slipper. Men skal man være sikker på det, så er den beste innsatsen å selv påse at man er hjemme når man er syk, teste seg, holde avstand og ha generell god hygiene.