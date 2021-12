Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere av spørsmålene handlet om vaksinetvang, julebord og reising. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad var ikke overrasket over at mange lurer på dette.

– Det har vært mange spørsmål. Mye er knyttet til reiser og regler, men også knyttet til vaksine og hva man skal gjøre når det gjelder tredje dose, sier han på Nyhetsmorgen onsdag.

Spør om vaksinepåbud

En av leserne lurte på om nylig gjennomgått koronainfeksjon gir bedre beskyttelse enn vaksinen.

Nakstad svarte at man enda ikke vet så mye om effekten av tredje dose. Det er usikkert om gjennomgått sykdom eller vaksinasjon er det beste, da observasjonstiden på de ulike kombinasjonene har vært kortvarig.

– Hvis du har vært syk og får en vaksinedose etterpå, har du antakeligvis enda bedre beskyttelse enn hvis du har fått to vaksinedoser. Men, man ser at de som har gjennomgått sykdom har fått et fall i antistoffer etter hvert, og kan bli smittet på nytt, sier han.

Julebord sesongen er i gang, samtidig som smittetallene er høye. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det dukket også opp et spørsmål om helsemyndighetene kan påtvinge vaksine til de som ikke har vaksinert seg.

Nakstad forklarte at Norge er blant landene med høyest andel vaksinerte i verden, og at 90 prosent av den voksne befolkningen har vaksinert seg.

– Det er et etisk og politisk spørsmål. I Norge har vi en tradisjon for frivillighet når det gjelder vaksiner, og det har gjort oss godt i pandemien, sier Nakstad.

Han tror ikke at et påbud vil gi noen ytterligere effekt, og at det heller kan føre til en motsatt effekt der flere blir skeptiske.

Flere har spørsmål om reising i tiden fremover. Foto: NRK

Munnbind på julebord

Nakstad ble spurt om hvorfor det ikke anbefales å bruke munnbind overalt, som på julebord og konserter.

– På julebord møter du de samme som du møter hver eneste dag. Hvis man passer på at alle er friske er det ikke noen større risiko i seg selv enn å være på jobb hver dag, sier han.

Dersom man klarer å bruke munnbind der det anbefales på kollektivtransport og i butikker med høy trengsel vil det gi en god effekt, selv om man ikke bruker det overalt i hverdagen, påpeker han.

Det begynner å nærme seg et år siden første dose med koronavaksine ble satt i Norge. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Hvorfor er svenskegrensen åpen?

– Hva er forskjell på omikron-smitte i Afrika og i Danmark/Sverige? Grensene mot Afrika er lukket. Grensene til Danmark og Sverige er åpne, lød et spørsmål.

– Forskjellen er nok at en vesentlig høyere andel av befolkningen i Sør-Afrika er smittet med omikron enn i Europa akkurat nå. Men dette vil selvsagt kunne endre seg ganske raskt, svarer Nakstad.

Usikker effekt mot omikron

– Gir Omikron utslag på hurtigtestene?

FHI har sjekket med produsentene, som sier at hurtigtestene skal vise utslag på koronavirus, også om du er smittet av omikron-varianten.

– For å vise om det er omikron må testen sendes til et laboratorium. Etter hvert kan det bli mulig med egne PCR tester som kan skille ut dette, svarer Nakstad.

Lokale aviser advarer i om den nye virusvarianten som sprer seg sør i Afrika. Foto: Denis Farrell / AP

Legemiddelselskapet Moderna har kommet med en uttalelse om at de ikke kan garantere at vaksinen gir full effekt mot omikron. Nakstad forklarte at produsentene undersøker dette nå.

– Hvis effekten er mye redusert vil man gå i gang med å endre vaksinen, slik at man får en vaksine som er bedre tilpasset den nye varianten, sier han.

En leser lurte på hvordan man skal forholde seg til den økende smitten dersom man er i risikogruppen, men under 65 år gammel.

Nakstad svarte at man bør ta den andre vaksinen om man ikke allerede har tatt den, og at det blir viktig å ta tredje dose når den etter hvert blir tilbydd. Videre anbefales det å følge rådene, og at man fremdeles kan bruke munnbind selv om det ikke er anbefalt der du befinner deg.

