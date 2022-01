Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det meldt om 24.429 nye smittetilfeller i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener mørketallene antagelig er store.

– Man kan nok ta høyde for at mørketallene er minst like store. Det vil si at over 50.000 muligens smittes hver eneste dag, sier han.

Nakstad tror derfor at vi nå kan regne med 350-400.000 smittetilfeller ukentlig. Smittetoppen er likevel ikke nådd, mener han.

– Vi kan nærme oss en topp, men vi er nok ikke der ennå. Det er uvisst når det skjer, men muligens om en to-tre uker.

Nakstad sier vi nå må ha is i magen.

– Jeg tror ikke man kan få flokkimmunitet mot omikronvarianten. Vi kommer nok alle til å bli smittet flere ganger, sier han til NRK onsdag morgen.

– Gjennomgått sykdom gjør det ikke immun for resten av livet, sånn som med vannkopper for eksempel, legger han til.

LES OGSÅ: Tallet på innlagte øker

Blir et vintervirus

Den assisterende helsedirektøren sier håpet er at man blir litt mindre syk for hver gang man blir smittet.

– Om dette viruset fremdeles sirkulerer i verden årene som kommer, vil vi komme i kontakt med det flere ganger. Fordi antistoffnivåene i kroppen synker ganske fort etter at du har vært syk, kan man lett bli smittet igjen, sier Nakstad.

Han sammenligner koronaviruset med vanlige forkjølelses- og influensavirus.

LES OGSÅ: Hunden Lotta slikket positivt på hurtigtest

Av forkjølelsesvirus kan man bli smittet to-tre ganger årlig. Influensa hvert andre eller tredje år.

Nakstad mener det samme vil skje med koronaviruset. Han tror viruset vil skape mest sykdom i januar og februar, og dermed bli et vintervirus.

– Det er vanskelig å si om det er influensa eller korona som vil dominere vintrene som kommer. Det kan godt være at flere blir smittet og syke av korona. Det avhenger av om vi ender opp med en virusvariant som er mer smittsom en tradisjonell sesonginfluensa, sier Nakstad.

Nye regler

Nå som de nye koronareglene har trådt i kraft, er det ikke lenger nødvendig å teste seg med en PCR-test, etter positiv hjemmetest. Det gjelder dem som har fått tre doser, eller som har to vaksinedoser og har vært syk med koronaviruset i etterkant.

De som får positiv hjemmetest skal nå registrere svaret på egen kommunes hjemmeside. Man kan også teste seg ut av karantene om man er nærkontakt.

Omtrent 4 millioner nordmenn bor i kommuner hvor løsninger for registrering på kommunenes hjemmeside er på plass. Kommuner som ikke har løsninger på plass kan koble seg på et system laget av Helsedirektoratet.

– Dette handler om oversikt over smitteutviklingen. Den har igjen mye å si for vurdering av tiltak og hvordan pandemien skal håndteres videre.

Nakstad legger til at det er flere millioner hjemmetester på veg til kommunene i landet.