Nakstad om smitten: – Aldri vært i en like vanskelig situasjon

I går kom tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som i et beste fall-scenario ser for seg en million omikron-smittede i Norge.

FHI presiserer at det er knyttet stor usikkerhet til anslagene, og det er illustrasjoner på hvordan utviklingen kan bli.

Dagens tiltak mot smitten i Norge varer til 14. januar, men det kan bli en lang vinter for nordmenn som er mette på tiltak.

– Vi må nok forberede oss på at det vil være nødvendig med smittevernrutiner og smitteverntiltak i Norge denne vinteren fordi vi har omikron som sprer seg, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

– A ldri vært i en like vanskelig situasjon

Dermed avfeier han tanken på å leve som i høst, da Norge gjenåpnet. Hvor kraftige tiltakene blir, hvilke områder av samfunnet de vil gjelde for og hvor lenge vi trenger å ha dem er veldig usikkert, ifølge Nakstad.

– Er vi nå på det verste tidspunktet i disse to årene med pandemi?

– Når vi ser på presset på helsetjenesten, antall innleggelser og antall smittetilfeller, har vi aldri vært i en like vanskelig situasjon som vi er nå. Fordelen er at vi har lært mye om viruset, og det kommer ikke like brått på som i mars 2020. Mange er beskyttet av vaksine tross alt, og det gjør at vi kan stå lenger i det nå enn mars 2020, sier han.

AVVERGET: 12. mars 2020 stengte Norge ned. Daværende helseminister Bent Høie hindrer en håndhilsing mellom FHI-direktør Camilla Stoltenberg og daværende statsminister Erna Solberg. Foto: Lise Åserud / NTB

Statistikk fra Sør-Afrika viser at smitten der faller raskt etter først å ha nådd en voldsom topp. I tillegg blir langt færre alvorlig syke enn med deltavarianten. Men de positive nyhetene fra Sør-Afrika er ikke nødvendigvis helt overførbare til Norge.

Vinteren i Norge er negativ

– At smitten faller i Sør-Afrika kan ha sammenheng med at de er midt på sommeren, og er veldig mye utendørs. De er en ung befolkning, og de har også ganske god immunitet fordi mange har hatt delta og andre varianter tidligere, sier Nakstad.

Han minner om at land rundt oss har høye smittetall. Storbritannia har registrert opptil 100.000 daglige smittetilfeller de siste dagene.

– Det er skyhøye tall, og det går rett oppover. Skal vi se på tallene i Europa så vil det stige i Norge også, sier Nakstad.

MYE SMITTE: Folksomt på juleshopping i Covent Garden i London onsdag. I England har de få tiltak og smitten øker kraftig. Foto: Frank Augstein / AP

Utfordringen for Norge er at omikron traff oss akkurat idet vi gikk inn i den første vintermåneden.

– Vi er inne i den verste årstiden med tanke på smittespredning innendørs, og det gjør at vi forhåpentligvis vil få hjelp av en varmere årstid og økt immunitet i befolkningen når vi kommer på slutten av vinteren og våren, ser Nakstad.

Positive studier, men....

Tre studier viser imidlertid alle reduksjon i risiko for sykehusinnleggelse ved omikroninfeksjon sammenlignet med delta.

Ambulansearbeidere jobber med en pasient utenfor Royal London hospital i London, der sykehusene er klare for flere pasienter. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Foreløpige data fra en studie i Sør-Afrika viser at omikron-infeksjoner hadde 70 prosent lavere sjanse for å bli innlagt på sykehus. En studie fra Imperial College i London viser at omikron gir mellom 40 og 45 prosent redusert risiko for sykehusinnleggelse i en dag eller mer. En studie fra universitet i Edinburgh tyder på at omikron kan gi to-tredjedels reduksjon i risikoen for sykehusinnleggelse.

Til tross for positive forskningsresultater, er ikke helsemyndighetene i Norge og Danmark like positive.

I Danmark ser de for seg at januar blir den verste måneden hittil i pandemien. Lederen av det som tilsvarer det norske FHI i Danmark sier vi må planlegge som at omikron er like alvorlig som tidligere varianter.

Direktør Henrik Ullum i Statens Serum Institut. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB

– Det er primært unge og vaksinerte som blir smittet med omikron, og når vi justerer for det, kan vi ikke se at omikron skulle gi et mildere forløp, sier Henrik Ullum leder av Statens Serum Institut i Danmark ifølge danske TV 2.

Nakstad forklarer at mange vil komme på sykehus fordi langt flere smittes.

– Når vi ser på alt som er publisert av forskning i verden, ser det ut som at den kanskje gir rundt halvparten så mange innleggelser som delta. Det er veldig bra i utgangspunktet, men hvis den smitter tre ganger flere fullvaksinert, som det også ser ut som, vil det si at antallet smittetilfeller oppveier det at den gir mildere sykdom, sier Nakstad.