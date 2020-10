Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det som får Nakstad til å innstendig be oss om å skjerpe oss er at det den siste uken er registrert 1452 nye koronasmittede.

Det er nærmere en dobling på en uke.

– Det er viktig å spisse tiltakene mot de miljøene der smitten er størst. Vi må gjøre noe for å bryte denne negative trenden, sier Nakstad.

Han fortsetter:

– De tiltakene vi allerede har satt i verk er gode. Vi vet at smitten spres i det private, men også på offentlige steder som i Trondheim der smitten ble spredd på utesteder.

Ifølge Nakstad sier en tredel av smittetilfellene at de ikke vet når de er smittet.

– Vi tror at disse kan være smittet i det offentlige som på kollektivtransport. Vi er nødt til å spisse tiltakene i de store bymiljøene våre, sier Nakstad.

44 får behandling

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 377 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

44 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge de siste tallene fra fredag. Det var samme dag registrert 279 døde som følge av sykdommen.

Det er ventet at byrådet i Oslo kommer med nye og strengere tiltak i ettermiddag. Det er tillyst en pressekonferanse klokken 14 om koronasituasjonen i Oslo rådhus.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det blir usedvanlig viktig å få ned importsmitten. Han er svært bekymret fordi smitten er eksplosiv i resten av Europa.

– Det å kunne redusere importsmitte vil være usedvanlig viktig i ukene framover. Det betyr at det ikke bare er hvordan vi utøver smittevernet her i Oslo eller her i Norge som har betydning, sa Johansen på Politisk kvarter.

Nye lokale utbrudd

Det siste døgnet er det registrert 18 nye smittetilfeller i Moss. Det er det høyeste antallet på et døgn i kommunen under hele pandemien.

Om lag 400 personer er satt i karantene i forbindelse med utbruddet. Flere skoler er berørt. Første trinn ved Bytårnet skole, første trinn ved Åvangen skole og åttende trinn ved den internasjonale skolen (CIS) i Moss er satt i karantene.

I Gjøvik kommune har ytterligere sju personer testet positivt på covid-19. Nå er minst 1165 personer i karantene. Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Samtidig har barnehager og skoler gått fra gult til rødt beredskapsnivå, og barnehager har fått reduserte åpningstider. Rødt nivå innebærer blant annet å dele inn elever og barn i mindre kohorter med faste voksne så langt som mulig.

Denne høsten har det vært flere lokale smitteutbrudd. I Hammerfest har et smitteutbrudd ført til at Hammerfest sykehus stopper å ta imot pasienter.

Det er første gang et sykehus gjør dette under pandemien. Inntaksstoppen vil foreløpig vare i to uker og pasienter vil bli overført til andre sykehus.

Bekymret statsminister

Regjeringen har varslet at det kommer nye innstramminger denne uka. Helseminister Bent Høie skal møte LO og NHO i løpet av dagen om praktisering av innreisebestemmelsene i forbindelse med koronautbruddet.

Statsminister Erna Solberg (H) varslet nye tiltak i forrige uke.

Erna Solberg advarte i forrige uke mot at situasjonen kan bli verre dersom smitten fortsetter å øke i samfunnet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Flere lokale smitteutbrudd i landet bekymrer Solberg. Samtidig er smitten stigende i Europa.

– Vi har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. Det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige slik vi ser i Europa, sa Solberg fredag.

Hun advarte mot at situasjonen kan bli verre dersom smitten fortsetter å øke i samfunnet.

– November kan bli tøffere enn det vi hadde sett for oss. Hver enkelt av oss må ta de kloke valgene hver dag selv om det er krevende. Alternativet er mer smitte, flere dødsfall og enda strengere tiltak.