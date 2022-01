Nakstad har fått påvist koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Etter noen dager i selvpålagt karantene med negative tester, har jeg testet positivt for koronaviruset, skriver Nakstad i en SMS.

Han forteller at barna hans ble smittet på skolen, og at han derfor ikke ble overrasket over testresultatet.

Nakstad forteller han til nå kun har kjent på milde symptomer.

– Foreløpig har jeg bare hatt milde forkjølelsessymptomer. Jeg har vært hes i et par dager, og har ellers ikke merket noen ting så langt.

Nakstad, som er vaksinert tre ganger, sier han regner med at han er smittet av omikronvarianten. Han venter foreløpig på svar på dette.

Enn så lenge jobber han videre som assisterende helsedirektør fra hjemmekontor.

Ny smittetopp i Norge

Den assisterende helsedirektøren bidrar dermed til den sterkt stigende smittetrenden som nå skjer i Norge.

– Jeg er åpenbart ikke alene om å teste positivt om dagen, sier Nakstad fra hjemmekontoret.

Nesten 16.000 nordmenn har fått påvist viruset det siste døgnet. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien. Forrige smittetopp var i går.

Det er i dag registrert en liten økning i koronasmittede pasienter innlagt på sykehus. Ifølge Helsedirektoratet er 249 innlagt, ni flere enn i går. Det er totalt 51 som får respiratorbehandling – det er fire flere enn i går.

I Helsedirektoratets ukerapport for uke 3 kommer det likevel frem at den økende smittetrenden ikke gir økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang en assisterende helsedirektør har fått påvist koronasmitte.

I april 2020 fikk Geir Stene-Larsen påvist viruset etter en ferietur i starten av mars.

Ettersom den daværende assisterende helsedirektøren fikk unntak fra karantenebestemmelsene, endte det med at alle toppene i Helse-Norge ble satt i karantene etter møter med Stene-Larsen.

Det var også derfor Espen Nakstad tiltrådte som fungerende assisterende helsedirektør tilbake i 2020.

Helsedirektoratet opplyser til NRK at Nakstad ikke har hatt fysisk kontakt med Bjørn Guldvog på over en uke.