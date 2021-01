Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis ikke vi får kontroll på dette nå, og også får et tilsig av virusmutasjonen som smitter lettere, kan vi faktisk komme i en vanskeligere situasjon enn den i mars, sier Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han sier antallet koronasmittede som er innlagt på sykehus nå er rundt halvparten av antallet i fjor vinter. På det meste,1. april, var 325 innlagt på sykehus.

– Det skal ikke veldig mye til før vi er der vi var i mars, og det kan bli enda verre. Slik vi har sett i mange land nå, advarer Nakstad.

Et overbelastet helsevesen vil ikke bare bety at sykehusene ikke kan behandle nye koronapasienter, men at de heller ikke har kapasitet til å behandle andre syke.

Snudde i desember

Siden tidlig i desember har smittetallene steget jevnt og trutt i Norge.

Helseminster Bent Høie (H) er svært bekymret over at koronatallene i landet ikke flater ut, men fortsatt stiger. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Det siste døgnet er det registrert 930 koronasmittede. Det er det høyeste antallet registrert på ett døgn i Norge. Noe kan skyldes at folk har ventet med å teste seg til de kom tilbake fra juleferie, men den stigende trenden er likevel tydelig.

– Det er denne utviklingen vi var bekymret for da vi strammet inn tiltakene på søndag, sa helseminister Bent Høie under en pressekonferanse onsdag.

Regjeringa håper at de skjerpede smittetiltakene kan stanse den nye smittebølgen.

Ifølge Folkehelseinstituttet ligger smittetallet R nå på 1,4. Det betyr at én smittet i snitt smitter 1,4 andre personer. I begynnelsen av desember var R-tallet 1.

Ifølge Nakstad er Norge i en mye mer dramatisk situasjon etter at R-tallet steg til 1,4.

– Da er det mest sannsynlig enda flere smitteutbrudd ute i kommunene neste uke.

– Jo høyere R-tallet er, jo vanskeligere er det å få kontroll.

Frykter importsmitte

Nå lurer importsmitte når folk kommer tilbake fra juleferie og ekstra smittsomme koronamutasjoner i bakgrunnen. Smitte fra nyttårshelga er ventet registrert om et par dager.

– Situasjonen er fortsatt håndterbar. Vi ser at sykehusinnleggelsene holder seg stabilt, men vi liker ikke at mange av kommunene har mange pågående smitteutbrudd, sier Nakstad.

I forrige uke var Trøndelag fylket med størst smittetrykk. Bak følger Oslo, Viken og Rogaland.

I uke 53 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen i Oslo, Drammen, Kongsberg, Sarpsborg, Fredrikstad, Lillestrøm, Hamarøy og Trondheim, i tillegg til nærmere 39 utbrudd og hendelser Folkehelseinstituttets ukesrapport

– Det å både vaksinere og håndtere flere, parallelle smitteutbrudd i kommunene er veldig ressurskrevende. Det er egentlig vår største bekymring akkurat nå.

Svein Andersen ble pioner da han fikk det første koronastikket i Norge 27. desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB

En joker er de nye og mer smittsomme virusmutasjonene som er oppdaget i Storbritannia og Sør-Afrika. 23 personer i Norge har fått påvist den britiske varianten, og én person det sørafrikanske.

Ifølge den assisterende helsedirektøren kan undersøkelser tyde på at den sørafrikanske mutasjonen kan være enda mer smittsom enn den britiske.

– Da begynner det å bli problematisk. Da er man plutselig i en situasjon hvor det kanskje ikke er nok å ha avstand til hverandre lenger innendørs, sier Nakstad.

– Ikke helsvart

I romjula startet sju kommuner å vaksinere sykehjemsbeboere med Pfizers koronavaksine. De neste ukene kommer 40.000 nye doser hver uke.

Onsdag ble det klart at Norge i tillegg kommer til å få 1,9 millioner doser av Modernas vaksine.

Leveransen starter i neste uke. Målet er at flertallet av den voksne befolkninga skal være vaksinert til sommeren.

– Derfor er ikke dette helsvart, sier Nakstad.

Han sier en varmere årstid kan bidra til mindre smitte. Samtidig har det stor betydning at folk i risikogruppene blir vaksinert.

– Så det er ikke helsvart, men det blir en vanskelig periode inn mot påske. Den kan bli veldig vanskelig i mange land, også i Norge, men så ser vi et lys i tunnelen. Det vil bli gradvis bedre. Det er viktig å huske på.