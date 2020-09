Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten har spredt seg i Sarpsborg og Fredrikstad. Over 200 personer har testet positivt og flere tusen er i karantene.

Sarpsborg kommune tror en gruppe på 170 mennesker startet utbruddet. Kommunen har valgt å anmelde de som arrangerte festene.

Sadiq Baker Alezairjawi er blant arrangørene. Han avviser at de har brutt smittevernregler, men han er veldig lei seg for følgene av festene.

– Jeg er veldig lei for at det som har skjedd og vi beklager for skadene vi har påført samfunnet, sier Alezairjawi

Det var i dette bygget at over hundre mennesker samlet seg for å markere en muslimsk høytid. Foto: Tor René Stryger/NRK

Nakstad uenig i anmeldelse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det virker mot sin hensikt.

– Vi har ikke et ønske om at det skal bli politisaker ut av slike smitteutbrudd. Det er viktig at folk sier ifra om smitte uten å være redd for å bli politianmeldt, sier Nakstad.

Han frykter at en så sterk reaksjon kan skremme folk fra å melde om mulig smitte. Eller at folk kan føle skam for å ha blitt smittet.

Omsorgs- og helseminister Bent Høie mener også at folk ikke må skamme seg. Han sier i et intervju med Ole Torp at skam er virusets beste venn.

– Ikke lovlige forsamlingslokaler

Minst en person som deltok på arrangementene skal ha vært smittet av koronaviruset.

– Det er også et faktum at lokalene i Oldtidsveien i Skjeberg der feiringen fant sted, ikke er lovlige forsamlingslokaler, sier Martinsen-Evje.

De har nylig slått seg ned i Skjeberg og skal ha startet ombygging av forsamlingslokalet uten å søke kommunen om tillatelse. Dette ble kommunen først kjent med 30. juli i år.

– Kommunen ga da pålegg om å stanse det pågående byggearbeidet. 5. august mottok kommunen en søknad om bruksendring, men søknaden var mangelfull og er derfor fortsatt til behandling.

I slutten av august ble kommunen gjort oppmerksom på at bygningen likevel var i bruk.

2500 i karantene

Nå er nærmere 2500 mennesker i karantene i de to Østfold-byene. Over 200 personer har fått påvist smitte siden forrige tirsdag.

Utbruddet har rammet skoler, barnehager og helseinstitusjoner. Grålum ungdomsskole i Sarpsborg er stengt. Årsaken er at såpass mange lærere er i karantene at elevene må ha hjemmeskole.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa lørdag at han er bekymret for smitteutbruddet.