Nakstad avviser Sabeltann-påfunn: – Ikke tilstrekkelig for å forebygge smitte

– Vår vurdering er at å dele opp publikum i grupper på 200 ikke er tilstrekkelig for å forebygge spredning av smitte.

Det sa Espen Rostrup Nakstad, som er assisterende helsedirektør, på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Forestillingen om Kaptein Sabeltann har blitt spilt for fulle tribuner i over 30 år, og er sommerens største familieopplevelse i Norge.

I sommer hadde Kristiansand Dyrepark planlagt å dele amfiet opp i fire like store områder, med 200 sitteplasser i hvert område.

PLANEN: Slik skulle Kristiansand Dyrepark dele opp amfiet i områder. Foto: Kristiansand Dyrepark

Det vil ikke være i tråd med smittevernreglene, sier Nakstad.

– Men det er selvsagt mulig å ha flere forestillinger på ulike tidspunkter av døgnet, påpeker han.

– Vi anbefaler at man bruker de mulighetene som ligger innenfor forskriften, slik at flest mulig kan kose seg med å se på Kaptein Sabeltann også i sommer.

Åpner for flere arbeidsreiser

På fredagens pressekonferanse kom det også fram at regjeringen nå har åpnet for arbeidsreiser til og fra Danmark, Sverige og Finland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) opplyste imidlertid at karanteneplikten likevel fortsatt gjelder på fritiden.

– Vi håper å kunne endre dette innen 15. juni, sa Mæland om plikten.

Regjeringen har allerede inngått en avtale med Danmark om fritidsreiser uten karanteneplikt.

Mæland opplyste om at at regjeringen jobber for å få på plass en lignende avtale med de andre nordiske landene innen 15. juni.

Hun kom rett til pressekonferansen fra et ministermøte i EU hvor nettopp reiserestriksjoner var tema.

– Jeg har stor forståelse for at dette er frustrerende og ikke alltid framstår som logisk. Vi skal åpne så raskt som mulig, men vi kan ikke åpne raskere enn det som er forsvarlig. Hvis vi mister kontrollen, risikerer vi å måtte stenge ned igjen, sa Mæland om reiserestriksjonene i Norden.