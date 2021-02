NAF vurderer sykkelmedlemskap – irriterer bilister

Knut Weatherstone kaller seg «ihuga bilist». Han er en av mange bilister som reagerer på at NAF (Norges Automobil-Forbund) nå tester interessen for sykkelmedlemskap med forsikring og veihjelp.

– NAF-medlemskap bør være forbeholdt bileiere. Syklister har egne organisasjoner de kan være medlem i, sier Knut Weatherstone.

Sykkelmedlemskap med forsikring og veihjelp er mest interessant for tunge, dyre elsykler, tror NAF. Foto: Geir Randby

– Ikke enten eller

I fjor var det mange flere som syklet i de store byområdene. Det er en av grunnene til NAFs interesse for syklister.

– NAF er fortsatt en bilistorganisasjon. Men i de store byene er folk ikke enten bare bilist eller bare syklist, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste. Foto: Bård Nafstad / NRK

– I byene er mange både bilister og syklister og de reiser kollektivt. Utenfor storbyene er det selvsagt mindre aktuelt å bruke andre framkomstmidler enn bil, sier kommunikasjonssjsef Camilla Ryste i NAF.

Veihjelp og forsikring

NAF vil i vår undersøke interessen for et NAF-medlemskap tilpasset syklister, til å begynne med i Oslo-området. Det vil inneholde forsikring og veihjelp, men prisen og detaljer i tilbudet er foreløpig ikke klare.

Vintersykkel. Foto: May Britt Lien / May Britt Lien

– Foreløpig tror vi at interessen er størst blant dem som har elsykler, spesielt store laste-elsykler. Men det kan også være av interesse for andre som har litt kostbare sykler, særlig for forsikringsdelen av tilbudet, tror Camilla Ryste.

«Gått over til fienden»

I kommentarfeltene er noen få av kommentarene positive, de fleste misliker NAFs flørt med syklistene.

«Det virker som NAF er mer opptatt av sykler enn biler nå.»

«NAF har dessverre gått over til fienden.»

«NAF bør arbeide for lavere avgifter på bil, fjerne alle bommer, bedre parkeringsmuligheter og lavere avgift på drivstoff.»

Fjerningen av parkeringsplasser til fordel for sykkelfelt i Eilert Sundts gate i Oslo har vært omstridt. Foto: Olav Juven / NRK

– Men er ikke NAF en organisasjon for bilister?

– Jo, vi er en organisasjon for og av bilister. Men hverdagen, særlig for våre medlemmer i by, er mer sammensatt enn som så. Mange ser ikke på seg selv som enten bilist eller syklist. De bruker ofte flere ulike framkomstmidler til hverdags, sier Ryste.

– I byene mister mange parkeringsplassen sin fordi det skal bygges sykkelfelt. Jeg mener det bør gjøres mer smidig, sier Knut Weatherstone. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Føler oss jagd vekk

Knut Weatherstone bor i Lier, men har bodd i Oslo og arbeider der når han ikke har hjemmekontor. Han sier han ikke vil syklistene til livs, men sier at det flere steder er reelle interessekonflikter mellom syklister og bilister. Han nevner hovedstaden som eksempel.

– Folk mister parkeringsplassen sin fordi man skal bygge sykkelveier. Jeg synes det kunne vært gjort litt mer smidig. Nå blir det et element av konflikt fordi vi bilister føler oss jagd vekk. En bilorganisasjon burde være opptatt av det, og ikke alt mulig annet, sier Weatherstone.

– Det må være mulig å eie bil selv om du bor i sentrum av byen. Samtidig trenger vi å tilrettelegge for syklister, for det er flere og flere som bruker sykkel på sin hverdagsreise i by. Jeg mener det er et politisk ansvar å ivareta begge grupper, svarer Camilla Ryste i NAF.

– For dem som har lenger vei enn meg, er NAF-medlemskap for syklister kanskje ikke så dumt, sier Håvard Solvin. Han sykler til og fra arbeidet året rundt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Kanskje ikke så dumt?

Håvard Solvin sykler til daglig fram og tilbake fra Storo til Rikshospitalet og Forskningsparken i Oslo. Det blir omtrent en mil hver arbeidsdag, året rundt.

– Det hender det oppstår ting med sykkelen, men jeg er interessert i teknikken og prøver stort sett å finne ut av det sjøl.

– Hva tror du om et sykkelmedlemskap med veihjelp i NAF?

– For dem som har lenger vei enn jeg har, og som ikke er så interessert i å mekke sjøl, så er det kanskje ikke så dumt, sier Håvard Solvin.

NAF har en stund tilbudt forsikring og veihjelp for elsyklister gjennom «NAF Mov». Men dette er en tjeneste de kan kjøpe. Det er ikke et medlemskap i organisasjonen.