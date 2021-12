Fredag kveld kom regjeringa med endå ei koronastøtteordning.

Denne gongen skal dei betala bedrifter for å ikkje permittera tilsette. Det er snakk om 30.000 kroner per tilsett.

I tillegg må alle vera på jobb for å få støtte. Dette stiller no også SV seg bak.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skulda på EU sitt regelverk då han grunngav maksgrensa på 30.000. Det har ESA tilbakevist.

No vil Vedum informera Stortinget skriftleg om lønnstøtteordninga. Det likar ikkje Frp-leiar Sylvi Listhaug.

Vedum skulda på regelverk – ESA tilbakeviste

Laurdag skulda finansminister Trygve Slagsvold Vedum på EU sitt konkurranseregelverk då han grunngav kvifor maksgrensa til dei tilsette ikkje kunne vera over 30.000 kroner.

Det har ESA, tilsynsorganet til EØS, tilbakevist. Tiltaket er det regjeringa sjølv som har bestemt, påpeikte kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA til NTB søndag.

– Det eg opplevde at finansministeren sa på Dagsrevyen var at statsstøtteregelverket seier at det ikkje er mogleg å gi meir enn 80 prosent av lønna i støtte. Det er korrekt, seier Vestre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

I eit svar til NTB søndag forsvarar Vedum seg med at departementet var i dialog med ESA i samband med utarbeidinga av ordninga.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har avtalt eit møte med ESA måndag føremiddag.

– Feigt

Frp-leiar Sylvi Listhaug uttalte søndag at det er naudsynt at Vedum kjem til Stortinget måndag for å gjera greie for saka. Det meiner også nestleiar Tina Bru.

– Me må få klarleik i om finansministeren har feilinformert Stortinget då han var å greia ut om ordninga fredag, seier ho.

Tina Bru forlanger at Vedum kjem til Stortinget for å forklara seg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vedum lovar no skriftleg orientering til Stortinget, melder NTB måndag føremiddag.

Frp-leiar Sylvi Listhaug reagerer på at han berre vil informera Stortinget skriftleg om lønnsstøtteordninga. Listhaug meiner Vedum burde stilt opp i Stortinget og forklart seg.

– Eg synest det er feigt at Vedum nektar å koma til Stortinget når me ber om det. Det held ikkje i denne saka som er så viktig i innspurten før jul. Mange bedrifter er no fortvilte. Vedum må koma til Stortinget for å avklara den uvissa han sjølv har skapt, seier Listhaug.

Opnar for å sjå på makstaket

Næringsministeren opnar for å heva makstaket på 30.000. Næringsministeren seier til NRK at dei er i dialog med ESA for å vurdera beløpa.

– Det har også finansministeren vore tydeleg på gjennom helga, at om det mogleg å rekna seg fram til dette på ein annan måte, så skal vi sjølvsagt sjå på moglegheita for å forsterka ordninga, seier Vestre.

– Så denne maksgrensa på 30.000 ligg ikkje fast?

– Nei, det er eit uttrykk for ein betraktning på kva 80 prosent av makslønn vil kunne vera. Den skal då innebera at du legg på arbeidsgivaravgift, svarar Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) seier regjeringa skal sjå om det er mogleg å forsterka lønnsstøtteordninga. Foto: Terje Pedersen / NTB

Næringsministeren peikar på at mange av dei aktuelle yrkesgruppene for ordninga, til dømes innanfor servering, reiseliv og restaurantbransjen, ligg på dette lønnsnivået.

Han presiserer at estimatet til regjeringa var basert på beste berekning som var mogleg å gjera på den korte tida førre veke.

Alle må på jobb for å få støtte

Vestre peikar på at det er SV regjeringa vil samarbeida med for å sikra fleirtal i Stortinget.

SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vårt mål har heile tida vore at vi skal få til ei semje med regjeringa før jul slik at vi kan hindra at fleire titals menneske blir permitterte, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

Reiselivsbransjen har også reagert på kravet om permitteringsforbod. Ei bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikkje permittera tilsette i perioden dei mottar støtta. Det stiller også SV seg bak.

– Når det gjeld permittering versus lønnsstøtte så er vi heilt einige med regjeringa og LO i det. Det skal ikkje kunna kombinerast, seier han.