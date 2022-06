– Regjeringen har etter en helhetlig vurdering besluttet at det ikke aktuelt å gå inn med mer egenkapital i SAS. Regjeringen har også besluttet at vi under gitte forutsetninger og vilkår kan akseptere å la hele eller deler av den utestående gjelden bli konvertert til aksjer dersom det blir nødvendig, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Norge solgte seg ut av selskapet i 2018, men under pandemien ga staten 1,5 milliarder kroner i krisehjelp gjennom lånegarantier.

Næringsministeren bekrefter at staten er villige til å omgjøre deler av, eller hele summen på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men under gitte omstendigheter.

Dette betyr at staten indirekte igjen kan ende opp å bli aksjonær i flyselskapet SAS.

– Dette forutsetter at restruktureringsplanen er tilstrekkelig, og at alle aktørene bidrar for å finne løsninger, sier han.

KAN BLI AKSJEEIER: Staten sier de er villige til å gjøre gjeld fra pandemien om til aksjer, men ønsker ikke å gå inn med egenkapital utover dette. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Går ikke inn på vilkår

Hvilke gitte omstendigheter det er snakk om, ønsker ikke Vestre å gå inn på.

– Når vi sier på gitte vilkår så er det helt bevisst. Det er vilkår som det ikke er naturlig å gå inn på nå. Det er et børsnotert selskap. Den dialogen vi har med selskapet må være fortrolig, sier Vestre.

Næringsministeren oppfordrer også selskapet til å finne gode løsninger sammen med sine ansatte.

Hva legger du i det?

– Det betyr at hvis selskapet skal komme gjennom krisa, så er det en fordel at arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om veien videre. Det at det er et så høyt konfliktnivå i SAS og så ulike meninger om veien videre, er aldri bra når man skal gjennomføre krevende omstillinger. Det er selvsagt noe vi kommer til å ha oppmerksomhet på når vi nå har den videre dialogen med selskapet, svarer Vestre.

Kortsiktig plan

– Vi ser ikke for oss å bli en langsiktig eier i SAS, men vi er opptatt av å være en konstruktiv kreditor og begrense tap så mye som mulig, sier Vestre.

SAS har presentert en plan for staten, kalt SAS Forward, som kan gjøre gjeld fra pandemien om til aksjer. Dette har regjeringen åpnet opp for.

Men næringsministeren utelukker å gå inn med friske penger i selskapet.

FRYKTER TAP: Næringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, mener skattebetalerne har tapt penger på SAS før. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Næringspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad, er glad for at planen er ment til å være kortsiktig.

– Skattebetalerne har tapt mye penger på dette selskapet tidligere, og det må ikke gjentas, sier Bjørnstad til NRK.

– Når næringsminister Vestre likevel sier at staten som kreditor er villige til å konvertere gjeld til egenkapital, så må det gjøres med en klar plan om at aksjene skal selges raskest mulig, sier Bjørnstad.