– Norwegian bedyrer at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene.

Det sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Nåværende toppsjef Geir Karlsen og tidligere toppsjef Jacob Schram får 11 millioner hver i en bonus. Utbetalingen skjer etter at selskapet har fått et statlig milliardlån og lånegarantier. Økonominettstedet E24 omtalte bonusene først.

Selv om selskapet hevder at de har holdt seg til avtalen, sier næringsministeren at hun er skuffet.

– Det er like fullt svært skuffende at de bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart. Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft. sier næringsminister Iselin Nybø.

Norwegian, staten og bonusene Staten gir lånegaranti Som en del av krisetiltakene under koronapandemien presenterer regjeringen en lånegaranti på 6 milliarder kroner til flyselskapene. 3 milliarder av disse går til Norwegian, forutsatt at selskapet klarer å redusere den enorme gjelden. Staten krever også at selskap som benytter seg av garantien ikke kan bruke den til å betale utbytte eller bonus til ledende ansatte.

Norwegian møter statens krav Norwegian opplyser at selskapet har fått omgjort 12,7 milliarder i gjeld til egenkapital. Dermed kan Norwegian benytte seg av hele lånegarantien på 3 milliarder kroner.

Staten nekter ytterligere hjelp Regjeringen opplyser at staten ikke vil gi Norwegian ytterligere finansiell hjelp utover tiltakene som allerede er innført, som for bransjen totalt utgjør 14 milliarder kroner. Norwegian-sjef Jacob Schram kaller det «en knyttneve i magen».

Norwegian får konkursbeskyttelse i Irland En irsk dommer innvilger Norwegian konkursbeskyttelse på inntil fem måneder. Det vil si at ingen kreditorer kan slå selskapet konkurs i perioden. Dette gir Norwegian et pusterom til å forhandle med kreditorene som blant annet er banker, leasingselskaper, fond og andre investorer.

Får konkursbeskyttelse i Norge Norwegian opplyser i en børsmelding at selskapet har fått innvilget konkursbeskyttelse også i Norge.

Norwegian foreslår redningsplan Forslaget innbærer at langdistanserutene legges ned og antall fly reduseres kraftig. Gjelden kuttes til 20 milliarder kroner og selskapet vil hente 4-5 milliarder i friske penger.

Staten bidrar på nytt Regjeringen foreslår å spytte inn ytterligere 1,5 milliarder kroner i Norwegian i form av et hybridlån dersom selskapet klarer å hente minimum 3 milliarder fra andre investorer.

Godkjenner Norwegians redningsplan Irske High Court godkjenner Norwegians redningsplan og sender prosessen videre til Norge.

Norsk domstol godkjenner Oslo Byfogdembete godkjennner Norwegians redningsplan.

Generalforsamling sier ja Aksjonærene i Norwegian godkjenner selskapets redningsplan, og godtar å bli sittende igjen med bare 5,2 prosent av selskapet. Alternativet ved konkurs var å bli sittende igjen med null.

Ut av konkursbeskyttelse Etter å ha forhandlet med 30-40 banker, leasingselskaper, flyprodusenter og flere tusen andre kreditorer, forlater Norwegian konkursbeskyttelsen. – I dag har vi skrevet historie, sier konsernsjef Jacob Schram.

Nytt styre i Norwegian De nye eierne setter inn Svein Harald Øygard som styreleder i selskapet. Han erstatter Niels Smedegaard som forlater styret sammen med Vibeke Hammer Madsen og Jaan Albrecht Binderberger.

Schram får sparken Toppsjef Jacob Schram må gå etter at styret i Norwegian gir ham sparken. Finansdirektør Geir Karlsen blir utnevnt til ny sjef.

Fikk millionbonus E24 skriver at Jacob Schram og Geir Karlsen fikk en til nå ukjent millionbonus for å bli i selskapet gjennom en vanskelig periode. Dagen etter skriver DN at bonusen var på 11 millioner kroner hver. Avtalene ble inngått av det tidligere styret ledet av Niels Smedegaard.

Krever redegjørelse Næringsminister Iselin Nybø (V) krever full redegjørelse om bonusene til Norwegian-toppene. Et spørsmål er om bonusene brøt med vilkåret i statens lånepakke fra mars 2020. Bonus-kravet i denne gjaldt ifølge Nybø fram til redninsplanen var gjennomført 26. mai. Vis mer

Næringsministeren: – Norwegian har en stor jobb foran seg

Nybø sier selskapet nå har en stor jobb foran seg for å bygge opp igjen omdømme.

– Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Næringsminister Iselin Nybø sa forrige uke at det er mulighet for at millionbonusene til toppledelsen bryter med vilkårene for den statlige milliardhjelpen til Norwegian. Ministeren sendte derfor et brev Norwegian der hun krevde svar på flere spørsmål om bonusene.

I lånegarantiordningen som ble tilbudt norske flyselskaper i fjor vår er det et vilkår om at selskapene som benytter ordningen ikke kan utbetale utbytte eller bonus til ledende ansatte. Vilkåret opphørte 26. mai.

Fredag sa styrelederen i Norwegian at første del av bonusen ble utbetalt 25. juni i år, altså rundt én måned etter at bonus-forbudet falt bort.

Nybø: – Koronastøtten fra staten gjorde at Norwegian overlevde som selskap

Ifølge ministeren var støtten fra staten avgjørende for at Norwegian overlevde som selskap.

– Våren 2020 fikk Norwegian tilgang til 3 milliarder kroner. I november samme år ba selskapet om ytterligere milliardbeløp. Da opposisjonen var klar til kaste milliarder etter et selskap i dyp gjeld sa regjeringen nei. Det var avgjørende for å få til en helt nødvendig omstrukturering, sier Iselin Nybø i pressemeldingen og fortsetter:

– Da Norwegian var på vei ut av restruktureringsprosessen sa staten ja til å bidra med et lånebeløp. Summen av alt dette bidro til at Norwegian overlevde som selskap, sier næringsminister Iselin Nybø.

Norwegian: Avgjørende for å beholde nøkkelpersoner

I brevet som er sendt til næringsministeren skriver Norwegian gjennom advokatfirmaet Bahr at bonusordningen var et krevende dilemma for selskapet.

«Å beholde nøkkelpersoner ble ansett som avgjørende under rekonstruksjonen», skriver selskapet om hvorfor de valgte å bevilge bonusene.

Ifølge Norwegian vil ikke staten som långiver bære kostnadene ved bonusene. De mener det er selskapets aksjonærer vil bære kostnadene og ikke Norwegians kreditorer.

Forrige uke skrev NRK at flere av kreditorene til Norwegian har reagert kraftig på bonusene.