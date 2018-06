Næringslivet trenes opp i krig

«Krigsspillet», som øvelsen kalles, ble gjennomført på Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller mandag.

Den samlet øverste ledelse i Forsvaret og flere næringslivstopper. De simulerte strategier for ulike krisesituasjoner. Det er første gang siden den kalde krigen at det har blitt holdt en slik øvelse.

Øvelsen skal sørge for at vi er bedre forberedt og har tenkt gjennom hvordan samfunnets samlede ressurser kan brukes best mulig i en krise elle krig.

– Det er viktig at vi har strategiske beredskapsavtaler som holder, ikke bare gjennom fred eller krise, men også hvis det skulle bli tungt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

ØVELSEN: Forsvarsminister Frank-Bakke-Jensen (i midten) omkranset av næringslivstopper på Forvarets forskningsinstitutt mandag. Foto: Louise Thommesen / NRK

Et eksempel var da Norge og den norske maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen deltok i den allierte operasonen i Syria i 2013 og 2014.

Sikkerhetsrisiko?

– Vi hadde behov for å hente ut kjemikalier i Syria som var brukt til kjemisk krigføring. I en alliert operasjon henvendte vi oss til dem, og Wilhelmsen gjorde den sjøoperative operasjonen. De har baser langs hele kysten og er vant med å flytte varer på land og langs sjøveien, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Er det ikke en sikkerhetsrisiko å involvere sivile bedrifter i større operasjoner og krig?

– Ja, det er også en viktig del av denne øvelsen. For å bli kjent med hverandre og kjent med lovverket slik at det folkerettslige blir ivaretatt som det skal. Her handler det om operative hensyn, for eksempel spørsmål som hvor må vi bruke folkeuniform og hvor skal vi bruke sivile, sier forsvarsministeren.

GIFTIG: Det norske lasteskipet Taiko lastet med kjemiske stridsmidler i Syria i 2014. Foto: Forsvaret

Thomas Wilhelmsen var en av næringslivstoppene som deltok i dagens «krigsspill».

– Jeg synes det er veldig positivt at man øker samspillet mellom sivile ressurser og det offentlige fordi jeg tror det er mange sivile aktører som besitter effektiv kompetanse og ressurser som vil være med å utvide og skape en større kapasitet for Forsvaret, sier Thomas Wilhelmsen, administrerende direktør fra Wilhelmsen-gruppen

400 år

Wilhelmsen, Grieg og Bertel O. Steen er blant de sivile logistikkselskapene som har inngått beredskapsavtaler med Forsvaret. Til sammen har de mer enn 400 års erfaring.

TAIKO: Frykten for å bli angrepet var så stor at fortøyningene på Wilhelmsen-skipet Taiko ble rigget med sprengstoff hver gang skipet gikk til land i Syria i 2014. Foto: LARS MAGNE HOVTUN / Afp

– Her har vi tre gamle, tradisjonelle, norske bedrifter som har global aktivitet og som løser oppgaver for Forsvaret. Og de er gode på dette og er ute hver dag, sier forsvarsministeren.

Tar en med Bring, som en del av Posten, og som også deltok i «krigsspillet», kan du plusse på 371 år med erfaring. Selskapene har forpliktet seg til å levere varer og tjenester også den dagen krise skulle oppstå.

– Et av selskapene i vår portefølje driver med landbruk. Service på landbruksmaskiner er veldig likt service på en del større militære maskiner. Og vi trener på det hver dag, det gjør nødvendigvis ikke Forsvaret, sier Stian Skrefsrud, administrerende direktør i Bertel O. Steen Holding.

Planen er at Forsvaret skal møte et moderne trusselbilde på en bedre måte, og for å få det til, mener forsvarsministeren at Norge er nødt til å se ut over de ressursene Forsvaret har selv.