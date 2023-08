Nærare 170 politiårsverk i distrikta er borte

– Ein burde hatt meir politifolk på dei lokale lensmannskontora og tenestestadene, sa Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NRK for to år sidan.

Under valkampen i 2021 presenterte han ein fireårig opptrappingsplan for meir nærverande politi.

Men sidan 30. september 2021 – like før Senterpartiet gjekk inn i regjering – og fram til 30. juni i år, har det vorte færre politiårsverk i politidistrikta.

Til saman er det kuttet 166,5 politiårsverk, viser statistikkar frå politiet.

Generalsekretær Per Erik Ommundsen i Politiets Fellesforbund er uroa for utviklinga.

– Tala er tydelege. No ser vi ei nedbemanning, og det vil få konsekvensar for den tenesta vi klarer å levere til publikum. Vi meiner prioriteringa av politiet bør styrkjast, spesielt i den urolege tida vi er inne i no, seier han.

Publikum vil merke kutta

Politiets Fellesforbund er redd for at det vil bli mindre uniformert politi i gatene og lengre køar når publikum skal ha kontakt med politiet.

– Det vi har sett, er dessverre at det blir kutta i polititilsette som er i kontakt med publikum, frå patruljerande politi til etterforskarar og andre som har viktige oppgåver opp mot publikum, seier Ommundsen.

– Publikum kjem til å merke at det blir vanskelegare å få tak i politiet i tida framover dersom ikkje denne utviklinga blir snudd, seier han.

Også høgrepolitikar og stortingsrepresentant Sveinung Stensland er bekymra for utviklinga.

Han meiner politiet blir svekt under noverande regjering.

Høgrepolitikar Sveinung Stensland er kritisk til at det har vorte færre politiårsverk i distrikta. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

– Det er veldig langt mellom liv og lære når det gjeld denne regjeringa. Dei sa dei skulle styrkje politiet, og at det skulle bli fleire politifolk. Fasiten etter to år er færre politifolk og polititilsette ute i distrikta, seier han.

– Har det vorte eit meir utrygt samfunn under denne regjeringa, med mindre politi?

– Det blir ein dryg påstand, men politiet er der jo for å løyse eit oppdrag, og politiet er der jo for å trygge oss alle. Viss politiet sjølv seier at dei ikkje er i så god stand til å gjere jobben sin, så blir det jo vanskelegare for dei å skape den tryggleiken som vi alle vil ha.

Får 550 millionar kroner meir

Senterpartiet meiner det er rettare å samanlikne junitala i år med junitala i 2021. Dei vil også sjå på alle årsverka i heile politiet – ikkje berre politiårsverka i distrikta.

– Det er i overkant av 600 fleire årsverk i heile politiet, viss ein samanliknar juni i år med juni i 2021. Det er dei rette tala, meiner partileiar Trygve Slagsvold Vedum.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet meiner også tala Vedum viser til gir det beste biletet av utviklinga i politiet.

Han legg til at tala på politidistriktsnivå er langt meir usikre.

– Nokon tilsette som tidlegare jobba i eit politidistrikt, verkar no i statistikken som at dei jobbar i eit særorgan. Til dømes har over 70 politiårsverk i Den kongelege politieskorte vorte overført frå Oslo politidistrikt til PST, sjølv om dei framleis har den same jobben, seier han.

– Men akkurat no er det færre politifolk i distrikta enn det det var då de gjekk inn i regjering for snart to år sidan?

– Det meiner eg ein ikkje kan seie. Statistikken som påstandane baserer seg på, er sterkt påverka av pandemien og Ukraina-krigen og har ein del tekniske justeringar som gjer det vanskeleg å konkludere på den måten. Men det vi veit, er at vi satsar på politiet, og at politiet er viktig for folk i heile landet, svarer statssekretæren.

Regjeringa gav 550 millionar kroner ekstra til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Det meiner Senterparti-leiaren kjem til å styrkje politidistrikta.

– Pengane blir fordelte til politidistrikta i desse dagar og i løpet av sommaren. Det gjer det mogleg å rekruttere endå fleire folk, seier han.