Nær venn om Fryseboksmannen: Tror ikke han har drept henne

– Det er helt umulig at han kan ha gjort dette. Han er helt uskyldig, sier den nær vennen til NRK.

De to har kjent hverandre i mange år, og bor ikke langt fra hverandre på landsbygden i Värmland. Han beskriver nordmannen som morsom, trivelig og fullstendig motstander av vold.

Vanligvis snakker de to sammen omtrent hver eneste dag, men siden nordmannen i 50-årene måtte på sykehus for et par uker siden, har det vært mindre kontakt. I dag fikk han sjokkbeskjeden om at kameraten var siktet for drap.

Vært på sykehus

– Han har hatt en fysisk sykdom og vært på sykehus i to uker. Jeg er sikker på at noen må ha plantet dette hos ham i mellomtiden, sier vennen til NRK.

Ifølge avisen Aftonbladet var det mannen selv som fortalte at kvinnen lå død hjemme hos ham. Kilder sier til avisen at hun kan ha vært død så lenge som åtte år.

Da politiet tok seg inn i den avsidesliggende gården i Värmland, fant de kvinnen i 60-årene partert og plassert i en fryseboks.

På den gamle gården er rødmalingen på flassete og flere biler står parkert utenfor. Veltede ølbokser synes i glipen mellom en rullegardin og vinduskarmen.

BODDE SAMMEN: Det norske paret flyttet til den avsidesliggende gården for over ti år siden. Foto: Peter Wixtröm / Aftonbladet

Reiste hjem til Norge

Vennen forteller også at han hilste på samboeren til kameraten da de først ble kjent, og at han snakket jevnlig med henne også i et par år.

– Jeg kjenner henne, for jeg traff henne et par år før hun forsvant til Norge. Hun forsvant til Norge og kom til et sykehjem eller noe sånt, har han sagt til meg.

Ifølge vennen ville nordmannen absolutt ikke at hun skulle komme tilbake til gården i Värmland.

– Han ville absolutt ikke at hun skulle tilbake til ham. Hun ble så utrivelig på slutten at det var bra at han ble kvitt henne, forteller han.

HOLDER VAKT: Krimteknikere fra politiet skal tilbake til gården og arbeide søndag. Foto: Peter Wixtröm / Aftonbladet

Tidligere straffedømt

Etter det NRK får opplyst, er nordmannen i 50-årene straffedømt tidligere både i Norge og Sverige.

Han er dømt en rekke ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand, siste gang i 2022. Så sent som i januar 2023 ble han straffet for å ha kjørt bil uten førerkort.

I Norge er han også dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han har også en dom for seksuelt krenkende adferd.

Mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, sier til NRK at han kan bekrefte at han har møtt mannen og snakket med han.

– Men hva vi snakket om kan jeg ikke si, sier han.

Ifølge svensk politi har mannen nektet straffskyld for drap og likskjending.