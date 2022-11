Naboer og politikere redde etter skytingen på Furuset: – Det må settes en stopper for dette

Det var tirsdag at en mann ble funnet med skuddskader i en drosje utenfor Ikea på Furuset i Oslo. Han var alvorlig skadet og ble kjørt til sykehus.

Ved Furuset kirke, der skytingen fant sted, ble en gruppe barn og noen ansatte i en barnehage like ved vitne til hendelsen.

Etter skytingen ble den skadde personen kjørt til Ikea i taxi.

NRK har snakket med en av naboene i området. Han ønsker ikke å stå frem med navn, men sier at han raskt skjønte at noe alvorlig hadde skjedd.

– Jeg gikk ut hjemmefra, så hørte jeg tre til fire skudd. Jeg trodde det var noe fyrverkeri, men etter 5-10 minutter så så jeg politiet komme oppover, forteller han.

– Det er veldig skummelt at det er en barnehage rett ved siden av når sånt skjer. Dette er et boligområde.

– Det er ikke bra det som skjer

Han mener politiet må ta det alvorlig når det skjer sånne hendelser.

– Det er ikke bra det som skjer, politiet må ta det på alvor. Jeg er født og oppvokst her, men det er mange som føler det utrygt. Det må settes en stopper for dette, det er en farlig lek.

Skytingen har også skaket opp lokalpolitikerne i bydelen. Børge Ingvaldsen, som er gruppeleder for Høyre i Alna bydelsutvalg, innrømmer at han blir redd når han får slike nyheter.

– Det er klart at du tenker. Du er jo engstelig, du går på møter i området og du tenker over det, forteller han til NRK.

Politiet undersøker området utenfor Furuset kirke. Foto: Andre Børke / NRK

– Det blir lagt merke til

På pressekonferansen tirsdag ettermiddag opplyste politiet at det trolig er en relasjon mellom offeret og gjerningspersonen.

Etter det NRK har fått opplyst, er det også en polititeori at skytingen skyldes en konflikt mellom en person og et kriminelt miljø.

Politiet ber nå personer med informasjon om saken om å ta kontakt.

– Jeg tror folk blir engstelige, selv om politiet roer det ned og sier at vi ikke skal være engstelige. Men når man får det så tett innpå i nærområdet, så tror jeg nok folk er engstelige, det tror jeg, sier Ingvaldsen.

Sahra Jaber (Ap) er leder av Alna oppvekst- og kulturkomité. Hun bekrefter at nærmiljøet er bekymret for utviklingen i bydelen.

– Det blir lagt merke til, og det skaper en bekymring. Det gjør det, jo, men politiet er veldig på og det jobbes mye forebyggende, forteller hun.

– Hva tenker du personlig om det som skjer?

– Jeg er selvfølgelig bekymret for utviklingen, det er jeg jo. Det ville ha vært helt feil å si noe annet.

Bevæpnet politi utenfor Furuset kirke tidligere tirsdag. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Hører ikke hjemme i dette nabolaget

Vidar Solberg, som er gruppeleder for Fremskrittspartiet, sier at mange føler seg usikre og utrygge.

– Det er en hendelse som ikke hører hjemme i dette nabolaget, og vi ser at mange blir redde. Og det er jo en situasjon vi ikke kan ha her i Oslo. Det har vært litt mye skyting i Alna, Trosterud og Haugerud det siste året. Og det må vi se å få ryddet opp i så det blir trygt for folk som bor her, sier han.

– Hva betyr en hendelse som dette for bydelen?

– Det er vel en del kriminelle gjenger som er i ferd med å etablere seg i området, eller har etablert seg, og det er noe politiet omsider har tatt tak i. Som sagt, det medfører at mange føler seg utrygge for å gå rundt her i området.

– Hva vil du si til folk som er redde?

– Vi kan vel ikke gjøre annet enn å stole på at politiet nå gjør det de skal og øker patruljering og sånt. Så får vi bare håpe at de klarer å ta de elementene som lager utrygghet her i området. Det er vel ikke så mye mer vi som publikum kan gjøre, kommenterer han.

Også Sahra Jaber og Børge Ingvaldsen er opptatt av at dette er politiets jobb.

– Men de kan jo ikke gå 24 timer i døgnet og passe på at noe ikke skjer rundt hvert hjørne, sier Ingvaldsen.