Norske arbeidsgivere har en oppmuntring til jobbsøkere de neste månedene. Både i Nord-Norge, i Midt-Norge og på Østlandet forventer arbeidsgivere å øke bemanningen mellom april og juni.

Arbeidsgivere på Sør-Vestlandet er blant de mest optimistiske når det gjelder å ansette nye fok. Asbjørn Heieraas er konstituert direktør for utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Stavanger og intervjuer mulige nye ansatte dagen lang.

Asbjørn Heieras sitter i jobbintervjuer dagen lang. Den konstituerte direktøren i E39-prosjektet skal bygge ny hovedvei på Sør-Vestlandet.

– Dette går veien for oss, det ser veldig lovende ut, sier Heieraas.

Han skal ansette rundt 40 personer i Vest-Agder og Rogaland til å lede byggingen av den etterlengtede veien og henter folk både fra oljeindustrien og fra offentlige virksomheter. Over 1000 personer blir involvert i byggingen.

En av ti vil ansette

– Nå er det veldig få som sier de skal nedbemanne. Ni av ti sier de vil beholde arbeidsstokken sin, mens en av ti arbeidsgivere vil ansette flere, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower-gruppen i Norge.

Arbeidsgiverne har ikke vært mer positive på fire år. Bygg og anlegg, offentlige virksomheter og varehandelen, samt serviceyrker er viktige drivere i oppgangen.

De minste mest positive

Det er mest optimisme blant arbeidsgivere i Nord-Norge og på Sør-Vestlandet. De minste virksomhetene er de mest positive. De fleste bedrifter i Norge er små.

Arbeidsgivere i de fleste bransjer vil enten drive som nå eller ansette nye. Olje og gassektoren er unntaket, bransjen er negativ til å ansette medarbeidere fra april til juni.

Arbeidsministeren: – Over kneika

– Det har vært tøffe år, men flere rapporter fra flere hold viser at vi nå kanskje er over kneika og at vi går lysere tider i møte, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

OVER KNEIKA: Det at man nå er mer optimistiske på Sør-Vestlandet tyder på at det er håp i sikte for dem som har mistet jobben, sier arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: NRK

Og til tross for at olje- og gassektoren fortsatt sliter, så mener hun at leverandørindustrien som tidligere leverte til olje- og gassektoren klarer å omstille seg, finne nye produkter og markeder.

– Undersøkelsen er kanskje et uttrykk for at mye av det arbeidet som bedriftene har begynt på, og som regjeringen har lagt til rette for, nå gir resultater, sier Hauglie.

En av de store utfordringene i Norge er å få hele folket i arbeid Svein Oppegaard, politikk-direktør NHO

NHO: – Bekymret for de unge

Ifølge NHOs undersøkelser hos medlemsbedriftene går det bedre, men bedriftene forventer ikke et markant omslag i norsk økonomi.

Svein Oppegård, direktør for politikk i NHO Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Og til tross for forsiktig optimisme peker NHO på at altfor mange er utenfor arbeidslivet.

– Det står altfor mange utenfor. Spesielt er vi bekymret for de unge. Det er den største utfordringene vi må løse, sier Svein Oppegård, direktør for politikk i NHO.

Arbeidsgiverorganisasjonen mener alt fokus nå må rettes mot å bevare og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.