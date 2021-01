Nå vil bare 27 prosent ha Støre som statsminister

På NRKs første partibarometer i 2021 seiler Senterpartiet opp som nest største parti, mens Arbeiderpartiet må nøye seg med tredjeplassen.

Samtidig svekker Høyre ledelsen i det stortingsvalget er drøyt ni måneder unna.

Holder fast ved kandidaturet

For Jonas Gahr Støre er det fortsatt naturlig å se på seg selv som påtroppende statsminister, dersom Erna Solberg må gå av.

– Ja, det synes jeg. Jeg er valgt av landsmøtet, jeg har bred støtte for politikken i partiet og så er det valget i september som avgjør, sier Støre til NRK.

Men på Norstat-målingen utført for NRK svarer kun 27 prosent at de vil ha Støre som statsminister. Erna Solberg får til sammenligning en oppslutning på 53 prosent.

Begge har dermed en tilbakegang på tre prosentpoeng hver fra desembermålingen.

– Det er flertall på målingene for et regjeringsskifte. Vi velger partier i valg. Jeg er statsministerkandidat for Arbeiderpartiet og det er det viktig å holde fast ved frem til september, sier Støre.

Han forklarer Solbergs popularitet med at Norge står midt i en pandemi hvor statsministeren er ekstra synlig og leder arbeidet.

– Vi støtter opp om mye av det arbeidet hun gjør. Hun får høyere score for det, og det kan jeg forstå, sier Støre.

Kan skyldes Støre som person

Også blant egne velgere klarer ikke Støre å samle troppene. Av dem som oppgir at de stemmer Arbeiderpartiet, svarer kun 73 prosent at de ønsker ham som regjeringssjef.

– Jeg har bred støtte i mitt eget parti for å være leder og være kandidat. Vi er et samlet parti og har et godt partiprogram. Nå er det vanlige folks tur, og det skal vi vise i vår politikk i de forslagene vi fremmer, sier Støre.

Han medgir at den svake oppslutningen kan ha noe med hans person å gjøre.

– Jo, det har det sikkert. Men det er omtrent de tallene som har vært til nå ett års tid. Det er hva vi får i valg av Stortingets sammensetning som nå viser et klart stemningsskifte for skifte. Det er det viktig å jobbe for, sier Støre.

Selv om tilliten til Støre som statsminister går tilbake i januar, er den fortsatt høyere enn den var på samme tid i fjor. Da hadde Støre kun en oppslutning på 24,5 prosent.

Taus Giske

Fortsatt er det Jens Stoltenberg som er Arbeiderpartiets siste statsminister.

I dag møttes Stoltenberg og Støre tilfeldig i gjestesofaen i Dagsnytt 18. Stoltenberg vil verken mene noe om eller komme med råd til sin etterfølger.

– Jeg er fortsatt sosialdemokrat, men det blir helt feil å gi råd eller mene noe. Jeg går ikke inn i aktuell norsk politisk debatt, sier Stoltenberg.

VIL IKKE MENE NOE: Enn så lenge er Jens Stoltenberg Arbeiderpartiets siste statsminister. Verken han eller Trond Giske vil mene noe om Støres framtidsutsikter. Foto: Helge Carlsen / NRK

I sofaen dukket også Trond Giske opp. Giske trakk seg fra politikken i august etter langvarig turbulens. Han vil heller ikke mene noe om målingen.

– Nei, det skal jeg ikke kommentere.

– Du har sikkert synspunkter på dette?

– Ja, absolutt, sier Giske.