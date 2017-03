– Snø er ikke uvanlig så seint i sesongen. Men det skjer ikke så ofte at vi snakker om 30 centimeter eller mer, sier AccuWeathers seniormeteorolog Tom Kines til USA Today.

Snøstormen Stella er ventet å treffe USAs østkyst med full styrke mandag kveld, lokal tid, og den statlige værtjenesten har sendt ut et snøstormvarsel.

Ifølge meteorologene vil den treffe kysten fra Maine i nord til Pennsylvania i sør, melder Weather Channel.

Mandag møtte president Donald Trump borgermester i Washington D.C, Muriel Bowser, for å diskutere sikkerhetstiltak.

– Hold dere trygge! skriver han på Twitter.

– Rasende slag

Det er ventet vindkast på opptil 22 meter i sekundet, og det kan falle så mye som en halvmeter med snø enkelte steder, melder USA Today. Ifølge yr.no er det ventet vindkast på 14 m/s i New York.

– Mye skal gå galt for at dette værsystemet ikke leverer et rasende slag, sier Kines.

SAS varslet mandag at de kansellerer alle flyginger fra Oslo, Stockholm og København til New York tirsdag, melder Dagens Næringsliv. Dette berører rundt tusen passasjerer.

FLOMBARRIERER: I New Jersey forbereder de seg på stormen ved å bygge flombarrierer. Du trenger javascript for å se video. FLOMBARRIERER: I New Jersey forbereder de seg på stormen ved å bygge flombarrierer.

4000 innstilte avganger

Norwegian har foreløpig ikke kansellert noen avganger til USA, men de sier de følger situasjonen nøye.

– Sikkerhet er alltid vår øverste prioritet. Vi vil selvsagt ikke fly dersom været ikke tillater det, sier pressevakt Tonje Næss i Norwegian.

Ifølge New York Times har snøstormen også ført til kanselleringer i USA:

Mer enn 4000 flyavganger er innstilt

Offentlige skoler i New York og Boston holder stengt tirsdag

T-banen i New York stenger strekninger som er over bakken

Merkel måtte utsette

Også Tysklands statsminister Angela Merkel har fått merke konsekvensene av den heftige snøstormen.

Merkel skulle etter planen ha møter med Donald Trump og diskutere en rekke temaer tirsdag, men møtet er nå utsatt til fredag på grunn av uværet, opplyser Det hvite hus' talsmann Sean Spicer.