Nå tar Norge farvel med Kim Friele

Friele sovnet stille inn om kvelden mandag 22. november, 86 år gammel.

Dagen etter ble det klart at hun hedres med gravferd på statens bekostning for sin livslange innsats for homofiles rettigheter.

– Jeg tror ikke vi i 2021 kan forestille oss hva det ville si å gjøre det hun gjorde da hun stod opp mot det som var lovfestet. At folk ikke kunne elske den de elsket. Hun har stått i en kamp med noen utrolige belastninger, men hun har stått oppreist. Hun har forandret Norge og da er det verdt det at vi viser henne den verdigheten i dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er takknemlig for det Friele gikk i bresjen for.

– Det er jo mye takket være Kim at jeg kan leve et godt og fritt liv som homofil i dag. Hun var en likestillingspioner som kjempet frem våre rettigheter, og så var hun også en god venn som heldigvis aldri sluttet å kjempe eller si fra. Helt til det siste var hun opptatt av enda flere skulle få leve frie liv, sier Trettebergstuen.

– En kamp for alles menneskerettigheter

Halvor Moxnes holdt minnetalen. Han har selv jobbet en årrekke for homofiles rettigheter i kirken. Han var også en personlig venn av Friele.

– Kim var en tøff politisk aktivist, men hun var også en omsorgsperson for mange mennesker. Hun hadde en egen evne til å møte og se mennesker. Særlig var hun glad i å snakke med unge mennesker. Og de elsket henne, sier Moxnes.

Han sier at Frieles kamp ikke bare handlet om homofiles rettigheter, men om menneskerettighetene for alle.

– Hennes siste budskap var at vi som lever i frihet ikke må ikke glemme de som utsettes for rasisme og fascisme i andre deler av Europa, sier Moxnes.

Moxnes forteller at flere har spurt seg hvorfor Friele bisettes i en kirkelig seremoni.

– Vi vet at hun meldte seg ut av kirken på et tidlig tidspunkt i protest. Kim hadde et robust forhold til Vårherre, men kirken var problemet med sin motstand i mange av de kampene hun førte, sier Moxnes.

Etter at hennes mangeårige partner Wenche Lowzow døde i 2016, meldte hun seg inn i kirken igjen.

– Hun ville ikke ha noe oppstyr rundt det og ville ikke at det skulle skapes et inntrykk av at hun hadde sluttet med kirkekritikk. For det hadde hun ikke. Der Paulus sa at kjærligheten er tålmodig, sa Kim at kjærligheten må være utålmodig, sier Moxnes.

– En fest av et menneske

Else Hendel, som var grandniese Wenche Lowzow, var Frieles nærmeste pårørende til det siste.

– Du var en fest av et menneske. Tenk å være barn og ha deg i familien. Familieselskapene var mye morsommere når Kim var med. For meg har det alltid vært Kim og Wenche, Wenche og Kim. Det var liksom ett ord uten spørsmålstegn, sier Hendel.

Hun sier Friele beholdt den legendariske humoren sin og engasjementet til det siste.

– Kim minnet oss om at ingen kamper er vunnet for all fremtid.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte på vegne av regjeringen.

– Jeg tror Kim Friele ville like å høre at vi er samlet i kjærlighetens tegn her i dag. Kjærligheten til et menneske som har betydd så mye for så mange i det moderne Norge. Kjærlighet for alle mennesker som hun kjempet så hardt for, sa Støre.

Friele var æresmedlem av Arbeiderpartiet fra 2008.

– Hun fortalte den gang om da hun 40 år tidligere avslørte for familien at hun stemte Arbeiderpartiet, hvorpå faren utbrøt at det var mye verre enn at hun var homoseksuell. Fedre kan få sagt det. Han skulle bare ha visst hva hun skulle komme til å oppnå som homoaktivist i arbeiderbevegelsen, sa Støre.

Kongefamilien deltar

På grunn av koronarestriksjonene er det kun plass til 600 personer i Oslo domkirke. Representanter fra Kongehuset, regjeringen og Stortinget er blant dem som deltar.

Det blir også taler fra lederen i organisasjonen Fri og musikalske innslag fra Oslo fagottkor og Frida Ånnevik.

Under bisettelsen vil Friele hedres ved at rådhusklokkene spiller sangen «Over The Rainbow», skriver Vårt Oslo. Også Holmenkollen skal lyssettes i regnbuefargene klokken 16.

Etter bisettelsen i domkirken vil det bli holdt en minnestund i Operaen i Bjørvika.

Første som stod frem

Kim Friele, som egentlig het Karen-Christine Friele, ble født i Bergen 27. mai 1935. Hun bodde store deler av livet i Oslo, men flyttet etter hvert til Geilo, der hun bodde fram til sin død.

Hun ble i 1963 den første som sto offentlig fram som lesbisk i Norge.

– Hun kombinerte det politiske og personlige. Dermed ble hun homobevegelsen ubestridte frontfigur i Norge, sa vennen Halvor Moxnes i sin minnetale.

Friele sto i spissen for kampen mot straffelovens paragraf 213, som kriminaliserte homofili. Loven ble avskaffet i 1972.

Hun var dessuten sterkt medvirkende til at homofili ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1977, samt at straffelovens paragrafer mot rasisme, inkludert diskriminering basert på seksuell legning, ble innført.

Friele ble tildelt en rekke priser og utmerkelser i løpet av sitt liv, blant annet Fritt Ord-prisen. I 2000 ble hun også utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

På slutten av 1970-tallet innledet hun et forhold med Wenche Lowzow, som var landets første åpent homofile stortingspolitiker. Da Lowzow døde i 2016, 90 år gammel, hadde de to fått nesten 40 år sammen.