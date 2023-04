Nå taler Listhaug til Frp-landsmøtet

Listhaug tok over etter Siv Jensen som partileder på landsmøtet for to år siden. Under Listhaugs ledelse har ikke Frp fått noen bølge av proteststemmer i en tid preget av høy inflasjon og strømpriskrise.

Høye strømpriser og høy inflasjon preget også 1973, året da Anders Lange stiftet partiet til «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep», som i dag er Fremskrittspartiet.

50-års jubileet vil bli feiret på helgens landsmøte med en stor jubileumsmiddag på lørdag kveld.

Sliter i storbyene

Mens Frp gjør det bra langs kysten og i Nord-Norge, sliter partiet i flere av de store byene.

I Oslo ligger Frp rundt 5 prosent på målingene, etter at hele partiledelsen i Oslo ble byttet ut i fjor.

– Vi skal greie å løfte oss også i byene, men vi må være tålmodig også der, sa Sylvi Listhaug til Politisk kvarter i morges.

PENSJONERT: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen (t.v) får servert vaffel fra Morten Stordalen og Hans Andreas Limi i vaffelbua før Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Spørsmål om lederstil

Listhaug fikk også spørsmål om det misnøye internt i partiet med hennes lederstil.

– Jeg vil si at vi har stor takhøyde i Fremskrittspartiet, og vi skal diskutere alle mulige spørsmål internt. Men anonyme kilder kommenterer jeg ikke, sier Listhaug.